Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
07:00
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
07:15
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:33
7 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
08:00
1 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
08:25
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
09:09
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
09:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
09:29
1 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
10:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
10:09
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
10:19
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
10:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
11:23
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
11:32
1 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
12:09
2 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
12:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
16:13
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
16:30
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
16:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
17:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
18:44
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
18:52
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
19:11
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
19:19
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
19:28
2 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
19:37
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Suriye'deki üssüne roket saldırısı düzenlendi
19:44
1 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
20:18
1 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
21:00
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
21:11
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
21:19
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
21:40
1 dk
SESLİ HABER
‘İsrail Lübnan’ın güneyde yakıp yıkma politikasını uyguluyor’
09:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: ‘Rus bombardıman uçağının uçuşu Londra’ya mesaj’
09:09
1 dk
SESLİ HABER
Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor
09:20
1 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
09:30
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: ‘Ukraynalı yetkililer devlet bütçesinden para çalıyor’
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Orban’dan Ukrayna çıkışı: “AB’den ışık yılları kadar uzakta”
10:12
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli yarbay: Ukrayna'ya tedarik edilecek F-16’ların tümü imha olacak
10:21
2 dk
SESLİ HABER
Kraliyet Donanması'na ait nükleer denizaltı felaketin eşiğinden döndü
10:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayından ‘Zelenskiy’ iddiası
11:14
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Rusya'nın bir sonraki devlet başkanının nasıl olması gerektiğini açıkladı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Batı'nın tüm baskılarına rağmen ayakta kalmasını bildi
11:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya benzin ihracatı yasağını kaldırdı
11:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li Profesör Mearsheimer: Ukrayna toprak kaybını kabullenmeli
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Orban: Brüksel’in mevcut politikası AB’nin dağılmasına yol açacak
12:20
2 dk
TÜRK ROCK MÜZİĞİ EFSANESİ
Yardım faaliyeti denince akla gelen ilk isimlerden
12:30
11 dk
SESLİ HABER
Rus Dışişleri’nden ‘Biden’ yorumu: Test sonuçlarını bekleyelim
12:43
1 dk
SESLİ HABER
DSÖ Genel Direktörü: Kan dökülmesini durduramayan BM ne için var?
12:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
El Fetih yöneticisi: İsrail, din savaşı yürütüyor
18:14
2 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ‘Batı, Kiev'in seferberliği yoğunlaştırmasını istiyor’
18:22
2 dk
SESLİ HABER
Putin: 'Batı, insan haklarını diğer ülkeleri yıkmak için kullandı'
18:42
1 dk
SESLİ HABER
İsrail basınından iddia: Hamas saldırısına ilişkin istihbarat dikkate alınmadı
18:46
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariğinde azalma oldu’
18:53
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti: ABD’nin Putin’i suçlaması saçma
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS liderlerinden Gazze'deki duruma ilişkin acil toplantı
19:10
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika Parlamentosu, İsrail’le diplomatik ilişkilerin askıya alınmasını onayladı
19:39
1 dk
SESLİ HABER
İran lideri Reisi’den BRICS’e ‘İsrail’i terörist rejim ilan etme’ çağrısı
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon şefi Austin: ABD'nin Ukrayna için ‘sihirli değneği’ yok
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov: Maydan olayları, Ukrayna’da yurtdışından desteklenen silahlı bir darbedir
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
20:16
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
20:41
1 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
20:52
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Almanya Savunma Bakanı, Kiev’i ziyaret edecek
21:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
21:11
2 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Zelenskiy önümüzdeki seçimleri kaybetmekten korkuyor
21:32
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
21:40
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
21:52
2 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore, Güney Kore ile yapılan askeri önlemleri yeniden devreye sokacak
22:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD-Kanada sınırındaki köprüdeki patlamanın detayları ortaya çıktı
22:12
2 dk
SESLİ HABER
Sisi: Filistinlilerin zorla Mısır’a göç ettirilmesi kırmızı çizgimiz
22:19
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Rus helikopterleri Ukrayna ordusunun baş belası haline geldi’
22:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da Google’a para cezası
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Çok sayıda Ukraynalı asker teslim oluyor
22:56
1 dk
SESLİ HABER
BM uzmanları: ‘Batı’da İsrail’i eleştirenlere yönelik baskı yoğunlaşıyor’
23:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: ‘NATO, Ukrayna'daki çatışmayı kârlı bir yatırım olarak görüyor’
23:09
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin Sözcüsü Peskov, AB'yi ‘ABD’nin kontrolündeki bir kıta’ olarak tanımladı
23:19
2 dk
SESLİ HABER
İsrail istihbaratı, 7 Ekim saldırısına dair raporu ciddiye almadı: 'Hayali senaryo'
23:38
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/hamas-bir-rusya-vatandasini-serbest-biraktigini-duyurdu-1077801135.html
Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu
Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu
Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir rehineyi serbest bıraktığını duyurdu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T18:59+0300
2023-11-26T19:02+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vladimir putin
izzettin el kassam tugayları
kızıl haç
uluslararası kızıl haç komitesi
mariya zaharova
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695056_0:33:1024:609_1920x0_80_0_0_4c8a3899b48cb2795c1bac9ecc6fc0a6.jpg
Hamas'ın Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, Filistin meselesine destek veren Moskova'nın tutumuna bir minnet göstergesi olarak Rus rehinenin serbest bırakıldığı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin meselesini destekleyen tutumunun tanındığına dair bir jest olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir tutukluyu serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi.El Kassam Tugayları doğruladı: Rusya vatandaşlığı olan rehine Kızıl Haç’a teslim edildiHamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Telegram kanalından yapılan açıklamada da Rusya vatandaşlığı olan bir rehinenin Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildiğini doğruladı.Rusya Dışişleri: Hamas, vatandaşımızı İsrail ile takas listesinin dışında serbest bıraktıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus diplomatlar ile Hamas arasında yapılan doğrudan anlaşma çerçevesinde bir Rusya vatandaşının serbest bırakıldığını doğrulayarak, şunları kaydetti:Mümkün olan en kısa zamanda Rus diplomatlarını serbest bırakılan rehineyi ziyaret edeceği bilgisini veren Zaharova, “Bu salıverilme takas listesinin dışında gerçekleşti. Rus temsilciler ile Hamas arasındaki doğrudan anlaşmalar söz konusu. Bu çalışma devam edecek” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunmasi-bir-gunde-ukraynaya-ait-3-savas-ucagini-dusurdu-1077800099.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077695056_85:0:940:641_1920x0_80_0_0_47e36861931cab99b3d2fd1e56b4c98d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, izzettin el kassam tugayları, kızıl haç, uluslararası kızıl haç komitesi, mariya zaharova
rusya, vladimir putin, izzettin el kassam tugayları, kızıl haç, uluslararası kızıl haç komitesi, mariya zaharova

Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu

18:59 26.11.2023 (güncellendi: 19:02 26.11.2023)
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir rehineyi serbest bıraktığını duyurdu.
Hamas'ın Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, Filistin meselesine destek veren Moskova'nın tutumuna bir minnet göstergesi olarak Rus rehinenin serbest bırakıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin meselesini destekleyen tutumunun tanındığına dair bir jest olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir tutukluyu serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi.

El Kassam Tugayları doğruladı: Rusya vatandaşlığı olan rehine Kızıl Haç’a teslim edildi

Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Telegram kanalından yapılan açıklamada da Rusya vatandaşlığı olan bir rehinenin Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildiğini doğruladı.

Rusya Dışişleri: Hamas, vatandaşımızı İsrail ile takas listesinin dışında serbest bıraktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus diplomatlar ile Hamas arasında yapılan doğrudan anlaşma çerçevesinde bir Rusya vatandaşının serbest bırakıldığını doğrulayarak, şunları kaydetti:
“Hamas'la temas halinde olan Rus diplomatların rehinelerin serbest bırakılması konusunda gösterdiği çabalar sonuç veriyor. Bugün Rus pasaportuna sahip olan bir kişi serbest bırakılarak Kızıl Haç'a teslim edildi.”
Mümkün olan en kısa zamanda Rus diplomatlarını serbest bırakılan rehineyi ziyaret edeceği bilgisini veren Zaharova, “Bu salıverilme takas listesinin dışında gerçekleşti. Rus temsilciler ile Hamas arasındaki doğrudan anlaşmalar söz konusu. Bu çalışma devam edecek” vurgusunu yaptı.
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunması bir günde Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağını düşürdü
18:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала