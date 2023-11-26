https://sputniknews.com.tr/20231126/hamas-bir-rusya-vatandasini-serbest-biraktigini-duyurdu-1077801135.html
Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu
Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu
Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir rehineyi serbest bıraktığını duyurdu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-26T18:59+0300
2023-11-26T18:59+0300
2023-11-26T19:02+0300
israil- filistin çatışması
rusya
vladimir putin
izzettin el kassam tugayları
kızıl haç
uluslararası kızıl haç komitesi
mariya zaharova
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Hamas'ın Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, Filistin meselesine destek veren Moskova'nın tutumuna bir minnet göstergesi olarak Rus rehinenin serbest bırakıldığı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin meselesini destekleyen tutumunun tanındığına dair bir jest olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir tutukluyu serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi.El Kassam Tugayları doğruladı: Rusya vatandaşlığı olan rehine Kızıl Haç’a teslim edildiHamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Telegram kanalından yapılan açıklamada da Rusya vatandaşlığı olan bir rehinenin Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildiğini doğruladı.Rusya Dışişleri: Hamas, vatandaşımızı İsrail ile takas listesinin dışında serbest bıraktıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus diplomatlar ile Hamas arasında yapılan doğrudan anlaşma çerçevesinde bir Rusya vatandaşının serbest bırakıldığını doğrulayarak, şunları kaydetti:Mümkün olan en kısa zamanda Rus diplomatlarını serbest bırakılan rehineyi ziyaret edeceği bilgisini veren Zaharova, “Bu salıverilme takas listesinin dışında gerçekleşti. Rus temsilciler ile Hamas arasındaki doğrudan anlaşmalar söz konusu. Bu çalışma devam edecek” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunmasi-bir-gunde-ukraynaya-ait-3-savas-ucagini-dusurdu-1077800099.html
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rusya, vladimir putin, izzettin el kassam tugayları, kızıl haç, uluslararası kızıl haç komitesi, mariya zaharova
rusya, vladimir putin, izzettin el kassam tugayları, kızıl haç, uluslararası kızıl haç komitesi, mariya zaharova
Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu
18:59 26.11.2023 (güncellendi: 19:02 26.11.2023)
Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir rehineyi serbest bıraktığını duyurdu.
Hamas'ın Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, Filistin meselesine destek veren Moskova'nın tutumuna bir minnet göstergesi olarak Rus rehinenin serbest bırakıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin meselesini destekleyen tutumunun tanındığına dair bir jest olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir tutukluyu serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi.
El Kassam Tugayları doğruladı: Rusya vatandaşlığı olan rehine Kızıl Haç’a teslim edildi
Hamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Telegram kanalından yapılan açıklamada da Rusya vatandaşlığı olan bir rehinenin Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildiğini doğruladı.
Rusya Dışişleri: Hamas, vatandaşımızı İsrail ile takas listesinin dışında serbest bıraktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus diplomatlar ile Hamas arasında yapılan doğrudan anlaşma çerçevesinde bir Rusya vatandaşının serbest bırakıldığını doğrulayarak, şunları kaydetti:
“Hamas'la temas halinde olan Rus diplomatların rehinelerin serbest bırakılması konusunda gösterdiği çabalar sonuç veriyor. Bugün Rus pasaportuna sahip olan bir kişi serbest bırakılarak Kızıl Haç'a teslim edildi.”
Mümkün olan en kısa zamanda Rus diplomatlarını serbest bırakılan rehineyi ziyaret edeceği bilgisini veren Zaharova, “Bu salıverilme takas listesinin dışında gerçekleşti. Rus temsilciler ile Hamas arasındaki doğrudan anlaşmalar söz konusu. Bu çalışma devam edecek” vurgusunu yaptı.