https://sputniknews.com.tr/20231126/hamas-bir-rusya-vatandasini-serbest-biraktigini-duyurdu-1077801135.html

Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu

Hamas bir Rusya vatandaşını serbest bıraktığını duyurdu

Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir rehineyi serbest bıraktığını duyurdu. 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T18:59+0300

2023-11-26T18:59+0300

2023-11-26T19:02+0300

israil- filistin çatışması

rusya

vladimir putin

izzettin el kassam tugayları

kızıl haç

uluslararası kızıl haç komitesi

mariya zaharova

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Hamas'ın Telegram kanalından yayımlanan açıklamada, Filistin meselesine destek veren Moskova'nın tutumuna bir minnet göstergesi olarak Rus rehinenin serbest bırakıldığı ifade edildi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına yanıt olarak ve Rusya'nın Filistin meselesini destekleyen tutumunun tanındığına dair bir jest olarak İslami direniş hareketi Hamas, Rusya vatandaşlığı olan bir tutukluyu serbest bıraktı” ifadelerine yer verildi.El Kassam Tugayları doğruladı: Rusya vatandaşlığı olan rehine Kızıl Haç’a teslim edildiHamas’ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları Telegram kanalından yapılan açıklamada da Rusya vatandaşlığı olan bir rehinenin Kızıl Haç temsilcilerine teslim edildiğini doğruladı.Rusya Dışişleri: Hamas, vatandaşımızı İsrail ile takas listesinin dışında serbest bıraktıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus diplomatlar ile Hamas arasında yapılan doğrudan anlaşma çerçevesinde bir Rusya vatandaşının serbest bırakıldığını doğrulayarak, şunları kaydetti:Mümkün olan en kısa zamanda Rus diplomatlarını serbest bırakılan rehineyi ziyaret edeceği bilgisini veren Zaharova, “Bu salıverilme takas listesinin dışında gerçekleşti. Rus temsilciler ile Hamas arasındaki doğrudan anlaşmalar söz konusu. Bu çalışma devam edecek” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunmasi-bir-gunde-ukraynaya-ait-3-savas-ucagini-dusurdu-1077800099.html

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rusya, vladimir putin, izzettin el kassam tugayları, kızıl haç, uluslararası kızıl haç komitesi, mariya zaharova