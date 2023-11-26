https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunmasi-bir-gunde-ukraynaya-ait-3-savas-ucagini-dusurdu-1077800099.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunması bir günde Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunması bir günde Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait iki Su-27 ve bir MiG-29 avcı... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T18:18+0300

2023-11-26T18:18+0300

2023-11-26T18:19+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait 3 uçağını düşürdüğüne dikkat çeken Konaşenkov, iki Su-27 uçağının Herson bölgesinde, bir MiG-29 avcı uçağının ise Dnepropetrovsk yakınlarında düşürdüğünü, Rus hava savunma sistemlerinin ayrıca son bir günde HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen 17 füze ve Ukrayna’ya ait 53 insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Poltava bölgesindeki yakıt depolama tesislerine ve Çerkassk bölgesindeki havacılık mühimmatı cephaneliğine füze, topçu ve hava saldırıları düzenlediğini belirtti.‘Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dört yöndeki dokuz saldırısı püskürtüldü’Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Harkov bölgesindeki iki yerleşimde Ukrayna ordu birliklerinin 2 saldırısını püskürttüğünü aktaran Konaşenkov, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 20’ye yakın asker, iki pikap, bir ABD yapımı M777 topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olduğunu ifade etti.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun bir saldırısının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 60’a yakın asker ve 2 otomobil olduğunu vurguladı.Güney Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) 3 saldırısını püskürttüğünü vurgulayan Konaşenkov, ayrıca DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde düşmana kayıplar verdirildiğini, meydana gelen çatışmalarda Ukrayna ordusunun 200’e yakın askerini, bir tankını ve 6 otomobilini kaybettiğini, Rus askerlerin ayrıca topçu mücadelesinde bir Polonya yapımı Krab obüsünü, 2 adet Akatsiya obüsünü, bir Msta-B topunu, bir D-20 ve bir D30 obüsünü, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemini ve ABD yapımı bir M119 topunu imha ettiklerinin altını çizdi.‘Düşman birliklerine kayıplar verdirildi’Rus komutan, Güney Donetsk istikametinde ise Doğu Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’nin Şevçenko yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısını püskürttüğünün altını çizerek, Ukrayna ordusunun bu istikamette 80’e yakın asker ve 2 otomobil kaybettiğini ifade etti.Zaporojye istikametinde Rus askerlerinin hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun Rabotino yerleşim bölgesindeki birliklerini vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu istikamette 35’e yakın asker, bir tank ve 2 otomobil kaybettiğini vurguladı.Herson istikametinde de Rus birliklerinin Ukrayna güçlerini vurmaya devam ettiklerine dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 55’e yakın asker ve 4 otomobil kaybettiğini, topçu düellosunda bir Msta-B obüsünün, bir radar istasyonunun, ayrıca ABD yapımı Paladin M109 kundağı motorlu topçu sisteminin vurulduğu bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-ukraynanin-atesledigi-2-s-300-fuzesini-azak-denizi-semalarinda-vurdu-1077794788.html

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