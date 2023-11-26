https://sputniknews.com.tr/20231126/rusya-ukraynanin-atesledigi-2-s-300-fuzesini-azak-denizi-semalarinda-vurdu-1077794788.html

Rusya, Ukrayna'nın ateşlediği 2 S-300 füzesini Azak Denizi semalarında vurdu

Rusya, Ukrayna'nın ateşlediği 2 S-300 füzesini Azak Denizi semalarında vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından Rus topraklarını vurmak üzere fırlatılan 2 S-300 hava savunma sistemi füzesinin Azak Denizi üzerindeyken... 26.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-26T18:00+0300

2023-11-26T18:00+0300

2023-11-26T17:02+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

rusya savunma bakanlığı

hava savunma sistemi

s-300

kırım

insansız hava aracı (iha)

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Bakanlık, "26 Kasım saat 11:00 sularında Kiev rejimi, kara hedeflerini vurmak üzere yeniden teçhiz edilmiş S-200 füzelerini kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.Füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini bildiren bakanlık, Rusya'ya doğru seyreden füzelere Azak Denizi semalarında önleme yapıldığını kaydetti.4 İHA daha fırlatıldıBu arada Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu sabah Rusya'nın 3 bölgesine 4 İHA'yla yeni saldırı girişimleri düzenlediğini de belirtti.Bakanlık, İHA'ların Bryansk, Smolensk ve Tula bölgelerinin semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231126/ukrayna-rusyanin-4-bolgesine-20-ihayla-saldiri-girisimleri-duzenledi-1077790255.html

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ukrayna krizi, ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, hava savunma sistemi, s-300, kırım, insansız hava aracı (iha)