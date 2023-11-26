Rusya, Ukrayna'nın ateşlediği 2 S-300 füzesini Azak Denizi semalarında vurdu
© Fotoğraf : ITAR -TASSS-300 hava ve füze savunma sistemi
© Fotoğraf : ITAR -TASS
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu tarafından Rus topraklarını vurmak üzere fırlatılan 2 S-300 hava savunma sistemi füzesinin Azak Denizi üzerindeyken imha edildiğini açıkladı.
Bakanlık, "26 Kasım saat 11:00 sularında Kiev rejimi, kara hedeflerini vurmak üzere yeniden teçhiz edilmiş S-200 füzelerini kullanarak Rusya topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı girişiminde bulundu" ifadelerini kullandı.
Füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini bildiren bakanlık, Rusya'ya doğru seyreden füzelere Azak Denizi semalarında önleme yapıldığını kaydetti.
Füzelerin Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiğini bildiren bakanlık, Rusya'ya doğru seyreden füzelere Azak Denizi semalarında önleme yapıldığını kaydetti.
4 İHA daha fırlatıldı
Bu arada Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun bu sabah Rusya'nın 3 bölgesine 4 İHA'yla yeni saldırı girişimleri düzenlediğini de belirtti.
Bakanlık, İHA'ların Bryansk, Smolensk ve Tula bölgelerinin semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Bakanlık, İHA'ların Bryansk, Smolensk ve Tula bölgelerinin semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğinin altını çizdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.