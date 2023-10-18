https://sputniknews.com.tr/20231018/filistinli-bakan-hastane-saldirisi-bize-engizisyon-gunlerini-hatirlatiyor-1076462108.html
Filistinli Bakan: Hastane saldırısı bize Engizisyon günlerini hatırlatıyor
Filistinli Bakan: Hastane saldırısı bize Engizisyon günlerini hatırlatıyor
Filistin Vakıflar ve Din işleri Bakanı el-Bekri Sputnik'e açıklamalarda bulundu. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T11:27+0300
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Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsrail'in halkımıza karşı işlediği suçlar devam ediyor ve Baptist hastanesine yapılan saldırıyla en üst noktaya ulaştı. Filistin halkının büyük ölçüde kanının dökülmesine yol açan bu cani ve vahşi saldırı, işgal otoritesinin ne kadar cani olduğunu, savunmasız insanlara karşı ne kadar barbarca ve iğrenç davrandığını gösteriyor."İsrail'in Filistin halkına karşı bir açıkça bir savaş başlattığını zikreden bakan açıklamasına şu cümlelerle devam etti:İsrail'in hastane saldırısına ilişkin de birtakım açıklamalarda bulunan Filistinli bakan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:el-Bekri, Filistin halkına ve uluslararası topluma birlik çağrısında bulunarak, "Umarım Araplar ve dünyanın geri kalanı Gazze Şeridi'nin tamamını yok eden bu savaşa bir son verebilir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzede-hastane-vurdu-en-az-500-kisi-oldu-tedavi-imkanlarinin-tukenmesine-saatler-kaldi-1076454679.html
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Filistinli Bakan: Hastane saldırısı bize Engizisyon günlerini hatırlatıyor
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Filistin Vakıflar ve Din işleri Bakanı el-Bekri Sputnik'e açıklamalarda bulundu.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İsrail'in halkımıza karşı işlediği suçlar devam ediyor ve Baptist hastanesine yapılan saldırıyla en üst noktaya ulaştı. Filistin halkının büyük ölçüde kanının dökülmesine yol açan bu cani ve vahşi saldırı, işgal otoritesinin ne kadar cani olduğunu, savunmasız insanlara karşı ne kadar barbarca ve iğrenç davrandığını gösteriyor."
İsrail'in Filistin halkına karşı bir açıkça bir savaş başlattığını zikreden bakan açıklamasına şu cümlelerle devam etti:
İsrail Gazze Şeridi'ndeki halkımıza karşı açık bir savaş başlatmıştır. Hükümet ve sivil binalara, konutlara ve şimdi de bir hastaneye saldırdı. Bu eşi benzeri görülmemiş bir saldırı ve iğrenç bir cinayettir.
İsrail'in hastane saldırısına ilişkin de birtakım açıklamalarda bulunan Filistinli bakan açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Kadınların ve çocukların parçalanmış bedenleri bize insanlığın Engizisyon günlerine, acımasız savaşların yaşandığı, karanlığın ve kötülüğün dünyaya hükmettiği barbar bir döneme geri döndüğünü anlatıyor. Tüm bunları hastaneye yapılan saldırıda gördük.
el-Bekri, Filistin halkına ve uluslararası topluma birlik çağrısında bulunarak, "Umarım Araplar ve dünyanın geri kalanı Gazze Şeridi'nin tamamını yok eden bu savaşa bir son verebilir" dedi.