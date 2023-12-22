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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/israilin-elit-askerleri-golani-tugayi-agir-darbe-aldi-basin-tugayin-gazzeden-cekildigini-duyurdu-1078709868.html
İsrail'in elit askerleri Golani Tugayı ağır darbe aldı: Basın, tugayın Gazze'den çekildiğini duyurdu
İsrail'in elit askerleri Golani Tugayı ağır darbe aldı: Basın, tugayın Gazze'den çekildiğini duyurdu
İsrail basını, Golani Tugayının, büyük kayıplar verdikten sonra Gazze Şeridi'nden geçici olarak çekildiğini duyurdu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T08:48+0300
2023-12-22T08:48+0300
israil- filistin çatışması
gazze
izzettin el kassam tugayları
izzeddin el-kassam tugayları
hamas
filistin
israil-filistin
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İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusu içindeki seçkin piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, 'saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak' için Gazze'den ayrıldığı kaydedildi.Walla internet sitesi ise '70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı' belirtildi. Haberde, askerlerin ailelerinin yanına gitmeden önce bir yerde konaklayıp şarkılar eşliğinde kutlama yaptığı ifade edildi.Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde de Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, komutanları Yarbay Tomer Greenberg ile 8 askerin öldürüldüğü 9 günlük zor bir çatışmanın ardından Golani Tugayı askerlerinin Gazze'den çıktığı bilgisi yer aldı.Haberde, askerlerin Gazze'ye dönmek için emir beklediği aktarıldı.Basında ayrıca, Gazze'nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren Paraşütçü Tugayından taburların da Gazze'den çekildiği bilgisi yer aldı.İsrail basınında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Şucaiyye Mahallesi'nde kurduğu pusuda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçilmişti.İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, kurulan pusuda Golani Tugayından 9 askerin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231222/universite-catisina-cikip-15-kisiyi-silahla-oldurmustu-olaya-dair-yeni-videolar-ortaya-cikti-1078709726.html
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gazze, izzettin el kassam tugayları, izzeddin el-kassam tugayları, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, basın
gazze, izzettin el kassam tugayları, izzeddin el-kassam tugayları, hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, basın

İsrail'in elit askerleri Golani Tugayı ağır darbe aldı: Basın, tugayın Gazze'den çekildiğini duyurdu

08:48 22.12.2023
© AAİzzettin El Kassam Tugayları
İzzettin El Kassam Tugayları - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AA
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İsrail basını, Golani Tugayının, büyük kayıplar verdikten sonra Gazze Şeridi'nden geçici olarak çekildiğini duyurdu.
İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusu içindeki seçkin piyade tugaylarından Golani'ye bağlı askerlerin, 'saflarını yeniden düzenlemek ve canlanmak' için Gazze'den ayrıldığı kaydedildi.
Walla internet sitesi ise '70 günden uzun süre geçirdikten ve 44 askerini kaybettikten sonra Golani Tugayının birkaç günlüğüne ailelerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığı' belirtildi. Haberde, askerlerin ailelerinin yanına gitmeden önce bir yerde konaklayıp şarkılar eşliğinde kutlama yaptığı ifade edildi.
Kanal 12 Televizyonu'nun haberinde de Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, komutanları Yarbay Tomer Greenberg ile 8 askerin öldürüldüğü 9 günlük zor bir çatışmanın ardından Golani Tugayı askerlerinin Gazze'den çıktığı bilgisi yer aldı.
Haberde, askerlerin Gazze'ye dönmek için emir beklediği aktarıldı.
Basında ayrıca, Gazze'nin kuzey ve güneyinde faaliyet gösteren Paraşütçü Tugayından taburların da Gazze'den çekildiği bilgisi yer aldı.
İsrail basınında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, Şucaiyye Mahallesi'nde kurduğu pusuda çok sayıda askerin öldüğü ve yaralandığı bilgisi geçilmişti.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, kurulan pusuda Golani Tugayından 9 askerin öldüğünü, 4'ünün de ağır yaralandığını duyurmuştu.
çekya, silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
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