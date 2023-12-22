https://sputniknews.com.tr/20231222/universite-catisina-cikip-15-kisiyi-silahla-oldurmustu-olaya-dair-yeni-videolar-ortaya-cikti-1078709726.html
Üniversite çatısına çıkıp 15 kişiyi silahla öldürmüştü: Olaya dair yeni videolar ortaya çıktı
Üniversite çatısına çıkıp 15 kişiyi silahla öldürmüştü: Olaya dair yeni videolar ortaya çıktı
Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Charles Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın üniversite binasından... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T08:33+0300
2023-12-22T08:33+0300
2023-12-22T08:39+0300
dünya
çekya
silah
saldırı
üniversite
ölüm
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Çekya’nın başkenti Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak’ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.Öğrenciler pencerelerden atladıÇevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı.Üniversiteye düzenlenen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-32-ilde-304-daes-mensubu-yakalandi--1078709252.html
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çekya, silah, saldırı, üniversite, ölüm
çekya, silah, saldırı, üniversite, ölüm
Üniversite çatısına çıkıp 15 kişiyi silahla öldürmüştü: Olaya dair yeni videolar ortaya çıktı
08:33 22.12.2023 (güncellendi: 08:39 22.12.2023)
Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Charles Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği görüldü.
Çekya’nın başkenti Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak’ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.
Öğrenciler pencerelerden atladı
Çevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı.
Üniversiteye düzenlenen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.