https://sputniknews.com.tr/20231222/universite-catisina-cikip-15-kisiyi-silahla-oldurmustu-olaya-dair-yeni-videolar-ortaya-cikti-1078709726.html

Üniversite çatısına çıkıp 15 kişiyi silahla öldürmüştü: Olaya dair yeni videolar ortaya çıktı

Üniversite çatısına çıkıp 15 kişiyi silahla öldürmüştü: Olaya dair yeni videolar ortaya çıktı

Çekya’nın başkenti Prag’da bulunan Charles Üniversitesi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Saldırganın üniversite binasından... 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T08:33+0300

2023-12-22T08:33+0300

2023-12-22T08:39+0300

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çekya

silah

saldırı

üniversite

ölüm

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Çekya’nın başkenti Prag’daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Üniversitenin öğrencisi olan 24 yaşındaki David Kozak’ın üniversite binasından çevredekilere ateş ettiği ve güvenlik güçlerinin saldırgana karşılık verdiği görüldü.Öğrenciler pencerelerden atladıÇevredekiler tarafından çekilen başka bir diğer görüntüde ise, saldırı sırasında bazı öğrencilerin canlarını kurtarmak için pencerelerden binanın dışına atladığı anlar anbean kayıt altına alındı.Üniversiteye düzenlenen saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Saldırganın, üniversite saldırısı öncesi babasını öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

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