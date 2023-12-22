https://sputniknews.com.tr/20231222/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-32-ilde-304-daes-mensubu-yakalandi--1078709252.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 32 ilde 304 DAEŞ mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 32 ilde 304 DAEŞ mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KAHRAMANLAR-34' operasyonu ile 32 ilde 304 DAEŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T08:15+0300
2023-12-22T08:15+0300
2023-12-22T08:15+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
daeş
terör örgütü
terör örgütü üyeliği
polis
operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KAHRAMANLAR-34' operasyonu ile 32 ilde 304 DAEŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını sosyal medya platformu X'ten duyurdu.Eş zamanlı yapılan operasyonlarla sadece İstanbul'da 86 şahısın yakalandığını belirten Yerlikaya, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231222/kultur-ve-turizm-bakani-iptal-edilen-konserler-hakkinda-konustu-yuzde-1ine-bile-denk-geliyor-1078708898.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, daeş, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, polis, operasyon
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, daeş, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, polis, operasyon
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 32 ilde 304 DAEŞ mensubu yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KAHRAMANLAR-34' operasyonu ile 32 ilde 304 DAEŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KAHRAMANLAR-34' operasyonu ile 32 ilde 304 DAEŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını sosyal medya platformu X'ten duyurdu.
Eş zamanlı yapılan operasyonlarla sadece İstanbul'da 86 şahısın yakalandığını belirten Yerlikaya, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: