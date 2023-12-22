https://sputniknews.com.tr/20231222/icisleri-bakani-yerlikaya-duyurdu-32-ilde-304-daes-mensubu-yakalandi--1078709252.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 32 ilde 304 DAEŞ mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 32 ilde 304 DAEŞ mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KAHRAMANLAR-34' operasyonu ile 32 ilde 304 DAEŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T08:15+0300

2023-12-22T08:15+0300

2023-12-22T08:15+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

daeş

terör örgütü

terör örgütü üyeliği

polis

operasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/0f/1077431723_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_f2f62499f2d6108dcb9edbf3ea4e056c.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'KAHRAMANLAR-34' operasyonu ile 32 ilde 304 DAEŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını sosyal medya platformu X'ten duyurdu.Eş zamanlı yapılan operasyonlarla sadece İstanbul'da 86 şahısın yakalandığını belirten Yerlikaya, sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20231222/kultur-ve-turizm-bakani-iptal-edilen-konserler-hakkinda-konustu-yuzde-1ine-bile-denk-geliyor-1078708898.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, daeş, terör örgütü, terör örgütü üyeliği, polis, operasyon