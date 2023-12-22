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https://sputniknews.com.tr/20231222/kultur-ve-turizm-bakani-iptal-edilen-konserler-hakkinda-konustu-yuzde-1ine-bile-denk-geliyor-1078708898.html
Kültür ve Turizm Bakanı, iptal edilen konserler hakkında konuştu: 'Yüzde 1'ine denk geliyor'
Kültür ve Turizm Bakanı, iptal edilen konserler hakkında konuştu: 'Yüzde 1'ine denk geliyor'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde iptal edilen konser sayısının tartışma konusu olması üzerine açıklamalar yaptı. 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T07:41+0300
2023-12-22T07:41+0300
türkiye
konser
iptal
valilik
iptal kararı
içişleri bakanlığı
vakıf
yunus emre enstitüsü
mehmet nuri ersoy
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Konser iptalleriyle ilgili soru üzerine Ersoy, bazı bölgelerde, bazı hassasiyetlerin oluşabildiğini ve kaymakamlıkların nadiren de olsa iptal kararı verebildiğini dile getirdi.Ersoy, "İçişleri Bakanımıza sordum. 'Bu sene ne kadar etkinliğe izin verdiniz?' Yaklaşık yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 700 etkinliğe İçişleri Bakanlığınca onay verilmiş. Ne kadar iptal oldu, valilikler tarafından' dedim, 46. Yani bakacak olursanız sanki bütün konserler iptal oluyormuş gibi bir imaj var. Hayır öyle değil. Yüzde 1'e denk geliyor resmi iptal sayısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikler 4 bin 700 rakamına dahil değil." şeklinde konuştu.Vakıflara yapılan yardımlar hakkında konuştu'Kültür ve Turizm Bakanlığı vakıflara çok yoğun yardım yapıyormuş' gibi bir algının oluştuğunu söyleyen Ersoy, şöyle konuştu:"Bu rakam, bu sene 547 milyon 641 bin liradır. Ancak bu rakamın nereye dağıldığı merak ediliyor. Çok açık ve net, bunun 537 milyon 564 bin liralık kısmı yani yüzde 98,5'e denk gelen kısmı Yunus Emre Vakfına yapılmakta. Yani Yunus Emre Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, bize bağlı olan kurumumuz. O vakıf olarak geçtiği için herhalde orada yanlış bir algılama oldu. Kalan yüzde 1,5'lik kısmı yani yaklaşık 10 milyon liraya denk gelen kısmı da Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüzce, etkinliklerden sorumlu genel müdürlüğümüzce, yerel yönetimler, dernek, birlik ve vakıflara yapılan festival ve etkinlik desteği."
https://sputniknews.com.tr/20231222/filistine-yine-care-yok-bmgkde-gazzeye-insani-yardimlar-abd-yuzunden-dorduncu-kez-ertelendi-1078708677.html
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konser, iptal, valilik, iptal kararı, içişleri bakanlığı, vakıf, yunus emre enstitüsü, mehmet nuri ersoy
konser, iptal, valilik, iptal kararı, içişleri bakanlığı, vakıf, yunus emre enstitüsü, mehmet nuri ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı, iptal edilen konserler hakkında konuştu: 'Yüzde 1'ine denk geliyor'

07:41 22.12.2023
© İHAMehmet Nuri Ersoy
Mehmet Nuri Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© İHA
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son dönemde iptal edilen konser sayısının tartışma konusu olması üzerine açıklamalar yaptı.
Konser iptalleriyle ilgili soru üzerine Ersoy, bazı bölgelerde, bazı hassasiyetlerin oluşabildiğini ve kaymakamlıkların nadiren de olsa iptal kararı verebildiğini dile getirdi.
Ersoy, "İçişleri Bakanımıza sordum. 'Bu sene ne kadar etkinliğe izin verdiniz?' Yaklaşık yıl sonu itibarıyla yaklaşık 4 bin 700 etkinliğe İçişleri Bakanlığınca onay verilmiş. Ne kadar iptal oldu, valilikler tarafından' dedim, 46. Yani bakacak olursanız sanki bütün konserler iptal oluyormuş gibi bir imaj var. Hayır öyle değil. Yüzde 1'e denk geliyor resmi iptal sayısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikler 4 bin 700 rakamına dahil değil." şeklinde konuştu.

Vakıflara yapılan yardımlar hakkında konuştu

'Kültür ve Turizm Bakanlığı vakıflara çok yoğun yardım yapıyormuş' gibi bir algının oluştuğunu söyleyen Ersoy, şöyle konuştu:
"Bu rakam, bu sene 547 milyon 641 bin liradır. Ancak bu rakamın nereye dağıldığı merak ediliyor. Çok açık ve net, bunun 537 milyon 564 bin liralık kısmı yani yüzde 98,5'e denk gelen kısmı Yunus Emre Vakfına yapılmakta. Yani Yunus Emre Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, bize bağlı olan kurumumuz. O vakıf olarak geçtiği için herhalde orada yanlış bir algılama oldu. Kalan yüzde 1,5'lik kısmı yani yaklaşık 10 milyon liraya denk gelen kısmı da Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğümüzce, etkinliklerden sorumlu genel müdürlüğümüzce, yerel yönetimler, dernek, birlik ve vakıflara yapılan festival ve etkinlik desteği."
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