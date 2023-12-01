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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231201/hamas-siyasi-buro-uyesi-hamdan-cozum-ateskes-degil-israil-isgalinin-sona-ermesidir-1077983518.html
Hamas Siyasi Büro üyesi Hamdan: 'Çözüm ateşkes değil, İsrail işgalinin sona ermesidir'
Hamas Siyasi Büro üyesi Hamdan: 'Çözüm ateşkes değil, İsrail işgalinin sona ermesidir'
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır" dedi. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:21+0300
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne değinen Hamdan, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır. Tüm arabulucularla görüşmeler gerçekleştirmek için zaman harcadık. Mısır ve Katar'ın saldırganlığı sona erdirecek bir formül bulma çabalarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak saldırganlık her şeyi durdurdu" ifadelerini kullandı. Hamdan, "Saldırganlığın sona ermesini amaçlayan her türlü çabaya açığız. Hamas, saldırının sona ermesi için işbirliği içindeydi ancak ne yazık ki Katar ve Mısır dışında bazı taraflar daha fazla çaba göstermeye hazır değildi. ABD yönetimi İsrail'e çok fazla baskı uygulamadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/bati-basini-israil-istihbarat-servisleri-hamas-liderlerini-ortadan-kaldirmaya-hazirlaniyor-1077981899.html
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Hamas Siyasi Büro üyesi Hamdan: 'Çözüm ateşkes değil, İsrail işgalinin sona ermesidir'

12:21 01.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDFilistin Gazze tünel Hamas
Filistin Gazze tünel Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır" dedi.
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu.
İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne değinen Hamdan, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır. Tüm arabulucularla görüşmeler gerçekleştirmek için zaman harcadık. Mısır ve Katar'ın saldırganlığı sona erdirecek bir formül bulma çabalarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak saldırganlık her şeyi durdurdu" ifadelerini kullandı.
Hamdan, "Saldırganlığın sona ermesini amaçlayan her türlü çabaya açığız. Hamas, saldırının sona ermesi için işbirliği içindeydi ancak ne yazık ki Katar ve Mısır dışında bazı taraflar daha fazla çaba göstermeye hazır değildi. ABD yönetimi İsrail'e çok fazla baskı uygulamadı" dedi.
Mossad - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2023
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