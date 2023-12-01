https://sputniknews.com.tr/20231201/hamas-siyasi-buro-uyesi-hamdan-cozum-ateskes-degil-israil-isgalinin-sona-ermesidir-1077983518.html
Hamas Siyasi Büro üyesi Hamdan: 'Çözüm ateşkes değil, İsrail işgalinin sona ermesidir'
Hamas Siyasi Büro üyesi Hamdan: 'Çözüm ateşkes değil, İsrail işgalinin sona ermesidir'
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır" dedi. 01.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-01T12:21+0300
2023-12-01T12:21+0300
2023-12-01T12:21+0300
israil- filistin çatışması
hamas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
filistin komisyonu
filistin sorunu
israil
israil savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076950698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcb6cbed7bd34d14a63d39bbc896c4f9.jpg
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu. İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne değinen Hamdan, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır. Tüm arabulucularla görüşmeler gerçekleştirmek için zaman harcadık. Mısır ve Katar'ın saldırganlığı sona erdirecek bir formül bulma çabalarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak saldırganlık her şeyi durdurdu" ifadelerini kullandı. Hamdan, "Saldırganlığın sona ermesini amaçlayan her türlü çabaya açığız. Hamas, saldırının sona ermesi için işbirliği içindeydi ancak ne yazık ki Katar ve Mısır dışında bazı taraflar daha fazla çaba göstermeye hazır değildi. ABD yönetimi İsrail'e çok fazla baskı uygulamadı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231201/bati-basini-israil-istihbarat-servisleri-hamas-liderlerini-ortadan-kaldirmaya-hazirlaniyor-1077981899.html
filistin
filistin yönetimi
israil
katar
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076950698_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ba9c04a7a981bd8738b692c2e7f3f73.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, abd, katar, mısır
hamas, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, filistin sorunu, israil, israil savunma bakanlığı, abd, katar, mısır
Hamas Siyasi Büro üyesi Hamdan: 'Çözüm ateşkes değil, İsrail işgalinin sona ermesidir'
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan yaptığı açıklamada, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır" dedi.
Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Katar merkezli El Cezire televizyonuna konuştu.
İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne değinen Hamdan, "Ateşkes yapmak çözüm değil. Asıl çözüm, bu işgale son verecek mekanizmaların bulunmasıdır. Tüm arabulucularla görüşmeler gerçekleştirmek için zaman harcadık. Mısır ve Katar'ın saldırganlığı sona erdirecek bir formül bulma çabalarına teşekkür etmemiz gerekiyor. Ancak saldırganlık her şeyi durdurdu" ifadelerini kullandı.
Hamdan, "Saldırganlığın sona ermesini amaçlayan her türlü çabaya açığız. Hamas, saldırının sona ermesi için işbirliği içindeydi ancak ne yazık ki Katar ve Mısır dışında bazı taraflar daha fazla çaba göstermeye hazır değildi. ABD yönetimi İsrail'e çok fazla baskı uygulamadı" dedi.