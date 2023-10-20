https://sputniknews.com.tr/20231020/beyaz-saray-yanlislikla-israilde-gorevli-ozel-askerleri-ifsa-etti-1076545567.html

Beyaz Saray, yanlışlıkla İsrail'de görevli özel askerleri ifşa etti

Beyaz Saray, yanlışlıkla İsrail'de görevli özel askerleri ifşa etti

Beyaz Saray Instagram hesabında, ABD Başkanı Biden'ın ordunun terörle mücadele biriminden bir askerin elini sıktığı fotoğraf yayımladı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T14:05+0300

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sırasında Hamas saldırılarına "karşılık olarak yaptıkları çalışmalar" için teşekkür etmek üzere kamuflajlı Amerikan bayraklı askerlerle el sıkışırken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan kaldırdı.Fotoğrafta Tel Aviv'deki toplantıya katılan ve Cumhurbaşkanlığı basın ofisinin milliyetlerini belirtmeden ilk müdahale ekipleri olarak tanımladığı bazı katılımcıların bulunuyordu. Paylaşılan fotoğraftın açıklamasında, "Başkan Biden İsrail'de ilk müdahale ekipleriyle bir araya gelerek Hamas terör saldırıları karşısında gösterdikleri cesaret ve yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti" yer almıştı. Paylaşım yaklaşık 1 saat sonra Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından silindi.Fotoğrafın silinmesi üzerine yapılan açıklamada, "Bu dikkatimizi çeker çekmez fotoğrafı hemen sildik. Hatadan ve bunun yol açmış olabileceği sorunlardan dolayı üzgünüz" cümlelerine yer verildi.Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, ABD özel harekât birimlerinin İsrail'de bulunup bulunmadığı sorusu üzerine, ABD'nin Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda müttefikine planlama ve istihbarat konularında yardımcı olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-bmnin-israil-ve-filistin-arasindaki-catismalara-ara-verme-cagrisini-veto-etti-1076482688.html

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