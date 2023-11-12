https://sputniknews.com.tr/20231112/akdenizde-bir-abd-askeri-ucagi-dustu-1077304764.html

Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü

Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü

ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirilirken, uçağın modeli ve kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmedi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-12T09:31+0300

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Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.ABD Avrupa Komutanlığı, düşen uçağın modeli hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken, “Olayın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında da bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231025/abd-ortadoguya-bir-f-16-filosu-daha-konuslandirdi-1076699045.html

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suriye

israil

gazze

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abd, akdeniz, doğu akdeniz, uçak, askeri uçak, suriye, israil, gazze, gazze şeridi