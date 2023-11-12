https://sputniknews.com.tr/20231112/akdenizde-bir-abd-askeri-ucagi-dustu-1077304764.html
Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü
Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü
ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirilirken, uçağın modeli ve kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmedi. 12.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-12T09:31+0300
2023-11-12T09:31+0300
2023-11-12T09:31+0300
dünya
abd
akdeniz
doğu akdeniz
uçak
askeri uçak
suriye
israil
gazze
gazze şeridi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/12/1049927239_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6910f6d502bd02f42a1f34c451ed53db.jpg
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.ABD Avrupa Komutanlığı, düşen uçağın modeli hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken, “Olayın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında da bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231025/abd-ortadoguya-bir-f-16-filosu-daha-konuslandirdi-1076699045.html
abd
suriye
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/12/1049927239_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_ccfa114087f7eb72b5eebfc85bc508a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, akdeniz, doğu akdeniz, uçak, askeri uçak, suriye, israil, gazze, gazze şeridi
abd, akdeniz, doğu akdeniz, uçak, askeri uçak, suriye, israil, gazze, gazze şeridi
Akdeniz'de bir ABD askeri uçağı düştü
Abone ol
ABD'ye ait bir askeri uçağın 10 Kasım'da Akdeniz'de düştüğü bildirilirken, uçağın modeli ve kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmedi.
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.
ABD Avrupa Komutanlığı, düşen uçağın modeli hakkında açıklama yapmaktan kaçınırken, “Olayın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı” ifadelerine yer verdi.
Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında da bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.