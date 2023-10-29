https://sputniknews.com.tr/20231029/elon-musktan-starlinkin-gazzedeki-faaliyetlerine-iliskin-aciklama-1076836008.html

Elon Musk'tan Starlink'in Gazze'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama

Elon Musk'tan Starlink'in Gazze'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama

ABD'li iş insanı Elon Musk, Starlink uydu bağlantısı terminallerinden hiçbirinin Gazze Şeridi'nden bağlantı kurmaya çalışmadığını ifade etti. 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T12:58+0300

2023-10-29T12:58+0300

2023-10-29T12:58+0300

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İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X platformundan yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın Gazze'ye ücretsiz Starlink hizmetini sunma kararı yüzünden Space X şirketiyle tüm ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.Karhi'nin paylaşımının altına yorum yazarak eleştirilere yanıt veren Musk, Starlink terminallerinden hiçbirinin Gazze Şeridi'nden bağlantı kurmaya çalışmadığının altını çizdi.'O kadar saf değiliz, olağanüstü önlemler alacağız'Musk, "O kadar saf değiliz. Hiçbir Starlink terminali Gazze'den bağlanmaya çalışmadı. Böyle bir durumda, bunun yalnızca tamamen insani amaçlarla kullanıldığını doğrulamak için olağanüstü önlemler alacağız" diye vurguladı.Musk, bunun yanında tek bir terminali bile devreye almadan önce hem ABD hem de İsrail hükümetleriyle güvenlik kontrolü yapacaklarının altını çizdi.Önceki gün İsrail ordusunun Gazze'deki saldırı nedeniyle bölgede internet ve birçok ulaşım hattı tamamen kesilmiş ve birçok kurum Filistin'deki yetkililerine ulaşamaz hale gelmişti. Gazze'deki insani felaketin büyümesi ardından, sosyal medya platformu X'te milyonlarca kişi Elon Musk'a Starlink uydularını göndermesi ve internet sağlama çağrısı yapmıştı.Bunun üzerine Musk, bir açıklama yaparak bölgeye ücretsiz internet sağlayan Starlink uydularının aktif hale getirileceğini duyurmuş ve İsrail'den tepki almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231029/iran-lideri-reisi-israil-kirmizi-cizgileri-asti--1076832766.html

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