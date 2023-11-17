https://sputniknews.com.tr/20231117/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1077513341.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T20:25+0300
2023-11-17T20:25+0300
2023-11-17T20:35+0300
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında konuşuyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20231117/cumhurbaskani-erdogan-almanya-cumhurbaskani-steinmeier-ile-gorustu-1077512577.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor
20:25 17.11.2023 (güncellendi: 20:35 17.11.2023)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Açık ve net konuşmayı severim. 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor 7 Ekim’den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli çocuk, kadın ve yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür.
Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar
Şu an itibariyle 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı, her taraf yerle yeksan oldu."