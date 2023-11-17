Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Açık ve net konuşmayı severim. 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor 7 Ekim’den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli çocuk, kadın ve yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Açık ve net konuşmayı severim. 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor 7 Ekim’den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. 13 bin Filistinli çocuk, kadın ve yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür.

Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var ama bunu İsrail'e sorarsanız 'var' demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar