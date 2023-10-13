https://sputniknews.com.tr/20231013/macaristan-basbakani-orban-avrupadaki-hamasa-destek-gosterileri-yanlis-goc-politikasinin-sonucu-1076320701.html

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'daki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu

Macaristan Başbakanı Orban: Avrupa'daki Hamas’a destek gösterileri yanlış göç politikasının sonucu

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Avrupa ülkelerindeki Hamas’a destek gösterilerinin Avrupa Birliği (AB) yönetiminin yanlış politikasının sonucu olduğunu... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T20:44+0300

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Kossuth radyosuna konuşan Macaristan lideri Orban, “Batı Avrupa’nın birçok yerinde, teröristlere destek gösterilerine karşı çıkamıyorlar. Bu, maalesef, Batı Avrupa’da, bu tür eylemlere destek veren çok sayıda kişinin olduğu anlamına geliyor. Göç krizi sırasında çok sayıda insanın kontrol edilmeden Batı Avrupa ülkelerine girmesine izin verildi ve artık bunların arasında Hamas destekçileri de var ve bu, tüm Batı Avrupa ülkeleri için ciddi bir tehdit anlamına geliyor” ifadesini kullandı.Orban, “2015 yılında beynimiz ve kalbimiz yerli yerinde olduğu için, bir çit inşa ettiğimiz, yasal kısıtlamalar getirdiğimiz ve böylece zorunlu olarak göçe eşlik eden terör tehdidini Macaristan'ın dışında tutabildiğimiz için Tanrı'ya şükretmemiz gerekiyor” dedi.Sunucunun, “Çok sayıdaki gösterinin ardından Brüksel’in göç politikasını gözden geçirmesini bekleyebilir miyiz?” sorusuna Macar lider, “Hayır. Kusura bakmayın ama onlar kör. Tanrı onların net görme yeteneklerini elinden aldı” cevabını verdi.Brüksel’in, izinsiz göçmenlerin dağıtımına ilişkin yeni kurallar dayatmaya ve böylece Budapeşte’yi “daha önce aldıkları kötü kararlar nedeniyle maruz kaldıkları güvenlik risklerini” paylaşmaya zorlamaya çalıştığını dile getiren Orban, mevcut AB yetkililerini “yardım etmek yerine yok etmek” ve “arkadan saldırmakla” suçladı.Göç politikasının tek işleyen modelinin Macar modeli olduğu ortaya çıktığını savunan Macaristan Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü: Orban daha önce ülkelerinde Filistin destekli gösterilere izin vermeyeceklerini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231009/ab-komisyonu-goc-kriziyle-basa-cikmak-icin-turkiyeyle-anlasmamizi-iyilestirmemiz-gerekiyor-1076157301.html

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