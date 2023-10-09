https://sputniknews.com.tr/20231009/ab-komisyonu-goc-kriziyle-basa-cikmak-icin-turkiyeyle-anlasmamizi-iyilestirmemiz-gerekiyor-1076157301.html

AB Komisyonu: Göç kriziyle başa çıkmak için Türkiye'yle anlaşmamızı iyileştirmemiz gerekiyor

AB Komisyonu: Göç kriziyle başa çıkmak için Türkiye'yle anlaşmamızı iyileştirmemiz gerekiyor

Göçmenlerin Avrupa'ya geçişte sık kullandığı 5 ülke olan Yunanistan, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs ve Malta içişleri ve göç bakanlarının toplantısında, göç... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T10:57+0300

2023-10-09T10:57+0300

2023-10-09T10:58+0300

dünya

italya

ispanya

malta

yunanistan

ab komisyonu

güney kıbrıs rum yönetimi

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7 ve 8 Ekim'de Yunanistan, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta arasında yapılan göç toplantısında, Türkiye ile 2016'da yapılan göç anlaşmasının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği söylendi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmenlerin geldiği veya transit geçiş yaptığı Batı Afrika ülkeleri, Tunus, Mısır veya Türkiye gibi ülkelerle 'iyi ilişkiler' kurması gerektiğinin de altını çizdi. Çarşamba günü İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen AB zirvesinde göç reformuna ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Schinas, "Türkiye ile 2016 yılından bu yana göç konusunda ortaklık ilişkimiz var ve bunu mevcut koşulları da dikkate alarak yenilemek ve geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullanması dikkat çekti. 2015 göç krizinin ardından AB, Türkiye'nin önemli bir mali destek karşılığında başta Suriyeliler olmak üzere göçmenleri topraklarında tutmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.MED5 ülkeleri: Geri dönüş oranları artmalı Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, geçen ay 2016 anlaşmasını 'değiştirme' ve 'uzatma' konusunda istekli olduğunu belirtmişti. Aynı konuyla ilgili 7 Aralık'ta Selanik'te üst düzey Yunan ve Türk yetkililer arasında yapıldı.MED5 ülkeleri yayınladıkları ortak bildiride, Avrupa Komisyonu'na "yasadışı geçişleri durdurmak, kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak ve göçmenlerin geri dönüş oranını artırmak için üçüncü ülkelerle ortaklıklar ve anlaşmaların uygulanmasını sağlaması" çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-komisyonu-ermenistani-desteklemek-icin-ab-abd-zirvesi-hazirlaniyor-1076073221.html

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italya, ispanya, malta, yunanistan, ab komisyonu, güney kıbrıs rum yönetimi