AB Komisyonu: Göç kriziyle başa çıkmak için Türkiye'yle anlaşmamızı iyileştirmemiz gerekiyor
10:57 09.10.2023 (güncellendi: 10:58 09.10.2023)
© AA / Valeria Ferraroİtalya'nın Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan Lampedusa Adası'nda belediye meclisi, dünden bu yana 6 binden fazla göçmen gelmesi sebebiyle "acil durum" ilan ettiği bildirildi. Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası'na son 36 saatte 6 binden fazla göçmenin gelmesi ülke gündemindeki yerini koruyor.
© AA / Valeria Ferraro
Göçmenlerin Avrupa'ya geçişte sık kullandığı 5 ülke olan Yunanistan, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs ve Malta içişleri ve göç bakanlarının toplantısında, göç krizinin önüne geçmek için Batı Afrika ülkeleri, Tunus, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerle iyi ilişkiler kurulması gerektiği belirtildi.
7 ve 8 Ekim'de Yunanistan, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta arasında yapılan göç toplantısında, Türkiye ile 2016'da yapılan göç anlaşmasının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gerektiği söylendi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, göçmenlerin geldiği veya transit geçiş yaptığı Batı Afrika ülkeleri, Tunus, Mısır veya Türkiye gibi ülkelerle 'iyi ilişkiler' kurması gerektiğinin de altını çizdi.
Çarşamba günü İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen AB zirvesinde göç reformuna ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Schinas, "Türkiye ile 2016 yılından bu yana göç konusunda ortaklık ilişkimiz var ve bunu mevcut koşulları da dikkate alarak yenilemek ve geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
2015 göç krizinin ardından AB, Türkiye'nin önemli bir mali destek karşılığında başta Suriyeliler olmak üzere göçmenleri topraklarında tutmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.
Çarşamba günü İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen AB zirvesinde göç reformuna ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılayan Schinas, "Türkiye ile 2016 yılından bu yana göç konusunda ortaklık ilişkimiz var ve bunu mevcut koşulları da dikkate alarak yenilemek ve geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
2015 göç krizinin ardından AB, Türkiye'nin önemli bir mali destek karşılığında başta Suriyeliler olmak üzere göçmenleri topraklarında tutmasını öngören bir anlaşma imzalamıştı.
MED5 ülkeleri: Geri dönüş oranları artmalı
Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, geçen ay 2016 anlaşmasını 'değiştirme' ve 'uzatma' konusunda istekli olduğunu belirtmişti. Aynı konuyla ilgili 7 Aralık'ta Selanik'te üst düzey Yunan ve Türk yetkililer arasında yapıldı.
MED5 ülkeleri yayınladıkları ortak bildiride, Avrupa Komisyonu'na "yasadışı geçişleri durdurmak, kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak ve göçmenlerin geri dönüş oranını artırmak için üçüncü ülkelerle ortaklıklar ve anlaşmaların uygulanmasını sağlaması" çağrısında bulundu.