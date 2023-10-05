https://sputniknews.com.tr/20231005/avrupa-komisyonu-ermenistani-desteklemek-icin-ab-abd-zirvesi-hazirlaniyor-1076073221.html
Avrupa Komisyonu: Ermenistan'ı desteklemek için AB-ABD zirvesi hazırlanıyor
Avrupa Komisyonu: Ermenistan'ı desteklemek için AB-ABD zirvesi hazırlanıyor
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ermenistan'ı desteklemeye yönelik bir AB-ABD zirvesi hazırlandığını duyurdu. 05.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-05T23:04+0300
2023-10-05T23:04+0300
2023-10-05T23:05+0300
dünya
avrupa komisyonu
ermenistan
ursula von der leyen
nikol paşinyan
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Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan'ı desteklemeye yönelik AB-ABD ortak toplantısının hazırlandığı belirtildi.Açıklamada, “Başkan Von der Leyen, Nikol Paşinyan’a Ermenistan'ı desteklemek için ortak bir AB-ABD toplantısının hazırlandığına dair bilgi verdi” denildi.Avrupa Komisyonu’nun Ermenistan’ın bölgesel projelere katılımını destekleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu ve Ermenistan, önemli projeleri hayata geçirmek için çabalarını artıracak. AK, Ermenistan'ın Karadeniz elektrik hattı projesi gibi bölgesel projelere katılımını destekleyecek. Ayrıca Avrupa Komisyonu, özellikle uçuş güvenliği ve nükleer güvenlik gibi alanlarda Ermenistan'a teknik yardımı güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Von der Leyen, Dağlık Karabağ’daki olaylar nedeniyle AB'nin Ermenistan'a yaptığı insani yardım miktarının 5.2 milyon eurodan 10.4 milyon euroya çıkarıldığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/ermenistan-basbakani-nikol-pasinyan-istifa-etmeye-hazirim-1076027568.html
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avrupa komisyonu, ermenistan, ursula von der leyen, nikol paşinyan
avrupa komisyonu, ermenistan, ursula von der leyen, nikol paşinyan
Avrupa Komisyonu: Ermenistan'ı desteklemek için AB-ABD zirvesi hazırlanıyor
23:04 05.10.2023 (güncellendi: 23:05 05.10.2023) Abone ol
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Ermenistan'ı desteklemeye yönelik bir AB-ABD zirvesi hazırlandığını duyurdu.
Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı görüşmede, Ermenistan'ı desteklemeye yönelik AB-ABD ortak toplantısının hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada, “Başkan Von der Leyen, Nikol Paşinyan’a Ermenistan'ı desteklemek için ortak bir AB-ABD toplantısının hazırlandığına dair bilgi verdi” denildi.
Avrupa Komisyonu’nun Ermenistan’ın bölgesel projelere katılımını destekleyeceğine vurgu yapılan açıklamada, "Avrupa Komisyonu ve Ermenistan, önemli projeleri hayata geçirmek için çabalarını artıracak. AK, Ermenistan'ın Karadeniz elektrik hattı projesi gibi bölgesel projelere katılımını destekleyecek. Ayrıca Avrupa Komisyonu, özellikle uçuş güvenliği ve nükleer güvenlik gibi alanlarda Ermenistan'a teknik yardımı güçlendirecek” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Von der Leyen, Dağlık Karabağ’daki olaylar nedeniyle AB'nin Ermenistan'a yaptığı insani yardım miktarının 5.2 milyon eurodan 10.4 milyon euroya çıkarıldığını açıklamıştı.