https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-savasi-bitirmek-icin-2-sartini-acikladi-1078200212.html
İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı
İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas’ın "teslim olması ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T21:05+0300
2023-12-07T21:05+0300
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israil- filistin çatışması
ofir gendelman
israil-filistin
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benyamin netanyahu
filistin
arapça
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Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor” dedi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-ile-catisan-hizbullah-2-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1078198066.html
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İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas’ın "teslim olması ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılması" şartıyla Gazze yönelik saldırılarının bitebileceğini söyledi.
Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.
Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor” dedi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.
İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.