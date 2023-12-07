https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-savasi-bitirmek-icin-2-sartini-acikladi-1078200212.html

İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı

İsrail savaşı bitirmek için 2 şartını açıkladı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Filistin direniş hareketi Hamas’ın "teslim olması ve Gazze’de tutulan esirlerin serbest... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-07T21:05+0300

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israil- filistin çatışması

ofir gendelman

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

benyamin netanyahu

filistin

arapça

hamas

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Ofir Gendelman, Arapça yaptığı basın açıklamasında Gazzelilere seslendi.Gendelman, “Gazzelilere söylüyorum: Savaşı bugün bitirmek iki şartta mümkün. Birincisi, tüm kaçırılanlarımızın serbest bırakılması gerekiyor. İkincisi, Hamas’ın teslim olması gerekiyor” dedi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde ilerlediğini belirten Gendelman, İsrail askerlerinin Hamas liderlerinden Yahya Sinvar'ı “bir an önce tutuklamak” amacıyla, “evini kuşattığını” iddia etti. Ancak Gendelman, Sinvar’ın söz konusu evde olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.İsrailli Sözcü ayrıca, “Hamas’ın yok edilmesinden sonra Gazzelilerin hayatının iyileşeceğini ve gelişeceğini” ileri sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-ile-catisan-hizbullah-2-mensubunun-daha-oldugunu-duyurdu-1078198066.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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