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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahudan-ingiltere-disisleri-bakani-camerona-hamas-soykirimci-terorist-bir-harekettir-1077723621.html
Netanyahu'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a: 'Hamas, soykırımcı terörist bir harekettir'
Netanyahu'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a: 'Hamas, soykırımcı terörist bir harekettir'
İsrail Başbakanı Netanyahu İngiltere Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan David Cameron ile bir araya geldi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T17:45+0300
2023-11-23T17:45+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
david cameron
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israil-filistin sorunu
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İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşen Başbakan Netanyahu, barışın ancak Hamas'ın ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.Görüşme sırasında Netanyahu, Hamas terör örgütü tarafından ilk rehinelerin serbest bırakılmasındaki gecikmeye değinerek "rehinelerimizi kurtarmayı umuyoruz" dedi.Netanyahu konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Netanyahu, Cameron'un 7 Ekim'deki katliam sırasında harap olan İsrail'in güneyindeki topluluklardan biri olan Be'eri'yi ziyaret ettiğini kaydederek, "Bu barbarlığa karşı geniş kapsamlı bir medeniyet savaşıdır. Ziyaretiniz sırasında gördüğünüz zulüm, Yahudi halkının Holokost'tan bu yana yaşadığı en korkunç zulümdür. Nasıl ki dünya Nazileri, 11 Eylül sonrası El Kaide'yi ya da IŞİD'i yenmek için birleştiyse, biz de Hamas'ı yenmek için birleşmeliyiz" dedi.Açıklamalarına devam eden Netanyahu konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Bu canavarların yok edilmesi gerektiğini ifade eden Netanyahu bunu yapacaklarını belirterek, "Bu hedefe ulaşana ve Gazze ile bizim için farklı bir geleceği garanti altına alana kadar savaşa devam edeceğiz" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.Netanyahu ile görüşmesinde ingiltere Dışişleri Bakanı Cameron ise, "Size yönelik korkunç saldırıda neler olduğunu görmek için buraya bizzat gelmek ve İsrail'in çeşitli yerlerine ve Be'eri'ye seyahat etmek istedim. Bunu yapmanın ve görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşadıklarınızı paylaşarak İsrail vatandaşlarının yanındayız. Bu çok önemli" dedi.Cameron, İsrail'in 50 rehineyi serbest bırakma anlaşmasının bir parçası olarak kabul ettiği dört günlük ateşkesi "rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin halkına yardım etmek üzere Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi için önemli bir fırsat" olarak nitelendirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, david cameron, ingiltere, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas

Netanyahu'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a: 'Hamas, soykırımcı terörist bir harekettir'

17:45 23.11.2023
© AP Photo / ABIR SULTANBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / ABIR SULTAN
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İsrail Başbakanı Netanyahu İngiltere Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan David Cameron ile bir araya geldi.
İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşen Başbakan Netanyahu, barışın ancak Hamas'ın ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.
Görüşme sırasında Netanyahu, Hamas terör örgütü tarafından ilk rehinelerin serbest bırakılmasındaki gecikmeye değinerek "rehinelerimizi kurtarmayı umuyoruz" dedi.
Netanyahu konuşmasında şu cümlelere yer verdi:

Zorlukları yok değil, ama yapmak zorundayız, bu ilk dilimi çıkarmayı umuyoruz ve sonra herkesi çıkarmaya kararlıyız.Savaş hedeflerimize, yani Hamas'ı ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Hamas soykırımcı terörist bir harekettir. Hepimizi tehdit eden bu cani hareketi ortadan kaldırmazsak İsrail ile Filistinliler ve İsrail ile Arap ülkeleri arasında barış umudu kalmayacaktır.

Netanyahu, Cameron'un 7 Ekim'deki katliam sırasında harap olan İsrail'in güneyindeki topluluklardan biri olan Be'eri'yi ziyaret ettiğini kaydederek, "Bu barbarlığa karşı geniş kapsamlı bir medeniyet savaşıdır. Ziyaretiniz sırasında gördüğünüz zulüm, Yahudi halkının Holokost'tan bu yana yaşadığı en korkunç zulümdür. Nasıl ki dünya Nazileri, 11 Eylül sonrası El Kaide'yi ya da IŞİD'i yenmek için birleştiyse, biz de Hamas'ı yenmek için birleşmeliyiz" dedi.
Açıklamalarına devam eden Netanyahu konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:

İsrail'in çektikleri, göreceli olarak konuşmak gerekirse, 20 tane 11 Eylül'e eşdeğerdir. Bir günde 50 bin Amerikalı katledilmiş ve 10 bin kişi kaçırılmış gibi. Ne tür insanlar böyle şeyler yapar? Cevap şu ki onlar insan değil, canavarlar.

Bu canavarların yok edilmesi gerektiğini ifade eden Netanyahu bunu yapacaklarını belirterek, "Bu hedefe ulaşana ve Gazze ile bizim için farklı bir geleceği garanti altına alana kadar savaşa devam edeceğiz" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.
Netanyahu ile görüşmesinde ingiltere Dışişleri Bakanı Cameron ise, "Size yönelik korkunç saldırıda neler olduğunu görmek için buraya bizzat gelmek ve İsrail'in çeşitli yerlerine ve Be'eri'ye seyahat etmek istedim. Bunu yapmanın ve görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşadıklarınızı paylaşarak İsrail vatandaşlarının yanındayız. Bu çok önemli" dedi.
Cameron, İsrail'in 50 rehineyi serbest bırakma anlaşmasının bir parçası olarak kabul ettiği dört günlük ateşkesi "rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin halkına yardım etmek üzere Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi için önemli bir fırsat" olarak nitelendirdi.
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