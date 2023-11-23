https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahudan-ingiltere-disisleri-bakani-camerona-hamas-soykirimci-terorist-bir-harekettir-1077723621.html

Netanyahu'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a: 'Hamas, soykırımcı terörist bir harekettir'

Netanyahu'dan İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron'a: 'Hamas, soykırımcı terörist bir harekettir'

İsrail Başbakanı Netanyahu İngiltere Dışişleri Bakanı ve eski Başbakan David Cameron ile bir araya geldi. 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T17:45+0300

2023-11-23T17:45+0300

2023-11-23T17:45+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

david cameron

ingiltere

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

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İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşen Başbakan Netanyahu, barışın ancak Hamas'ın ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi.Görüşme sırasında Netanyahu, Hamas terör örgütü tarafından ilk rehinelerin serbest bırakılmasındaki gecikmeye değinerek "rehinelerimizi kurtarmayı umuyoruz" dedi.Netanyahu konuşmasında şu cümlelere yer verdi:Netanyahu, Cameron'un 7 Ekim'deki katliam sırasında harap olan İsrail'in güneyindeki topluluklardan biri olan Be'eri'yi ziyaret ettiğini kaydederek, "Bu barbarlığa karşı geniş kapsamlı bir medeniyet savaşıdır. Ziyaretiniz sırasında gördüğünüz zulüm, Yahudi halkının Holokost'tan bu yana yaşadığı en korkunç zulümdür. Nasıl ki dünya Nazileri, 11 Eylül sonrası El Kaide'yi ya da IŞİD'i yenmek için birleştiyse, biz de Hamas'ı yenmek için birleşmeliyiz" dedi.Açıklamalarına devam eden Netanyahu konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Bu canavarların yok edilmesi gerektiğini ifade eden Netanyahu bunu yapacaklarını belirterek, "Bu hedefe ulaşana ve Gazze ile bizim için farklı bir geleceği garanti altına alana kadar savaşa devam edeceğiz" cümleleriyle konuşmasını tamamladı.Netanyahu ile görüşmesinde ingiltere Dışişleri Bakanı Cameron ise, "Size yönelik korkunç saldırıda neler olduğunu görmek için buraya bizzat gelmek ve İsrail'in çeşitli yerlerine ve Be'eri'ye seyahat etmek istedim. Bunu yapmanın ve görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşadıklarınızı paylaşarak İsrail vatandaşlarının yanındayız. Bu çok önemli" dedi.Cameron, İsrail'in 50 rehineyi serbest bırakma anlaşmasının bir parçası olarak kabul ettiği dört günlük ateşkesi "rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin halkına yardım etmek üzere Gazze'ye daha fazla yardımın girmesi için önemli bir fırsat" olarak nitelendirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html

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