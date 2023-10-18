Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir

Gazze'den gelen haberle sarsıldık. Hastaneyi bile bombaladı İsrail, bunun adı terördür. Devletler sivilleri bombalamaz. Bu Netanyahu terörüdür. Yahudilerin yaşadıklarıdır. Yeni bir kristal gece yaşandı. Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir.

Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Kafaları kuma gömmenin zamanı geçmiştir. İçinde Filistinlileri barındırmayan demokrasi ahkamları üzerinden mağduriyet üretme çabalarının vadesi artık dolmuştur. Dünkü büyük soykırımın acıları üzerinden bugünün terörünü aklama iki yüzlülüğü bayatlamıştır. Bu gidişata dur deme vaktidir. Yaşananlar dünya kamuoyu için bir sınavdır.

Ya bu acılardan ders alıp yaraları saracağız ya da Ortadoğu'nun bir acı ve gözyaşı coğrafyası olarak kalmasına göz yumacağız. Ya bu sınavı geçip insanı değerleri dünyada hakim kılacağız ya da yeni bir dünyaya boyun eğeceğiz.