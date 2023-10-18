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Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir
Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir
İYİ Parti lideri Akşener, İsrail'in Gazze'de hastane vurmasına ilişkin Netanyahu'yu eleştirdi ve "Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir" dedi. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:
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meral akşener, iyi parti, benyamin netanyahu, hitler
meral akşener, iyi parti, benyamin netanyahu, hitler

Akşener: Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir

10:51 18.10.2023 (güncellendi: 11:09 18.10.2023)
© AAİYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2023
© AA
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İYİ Parti lideri Akşener, İsrail'in Gazze'de hastane vurmasına ilişkin Netanyahu'yu eleştirdi ve "Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında şunları söyledi:
Gazze'den gelen haberle sarsıldık. Hastaneyi bile bombaladı İsrail, bunun adı terördür. Devletler sivilleri bombalamaz. Bu Netanyahu terörüdür. Yahudilerin yaşadıklarıdır. Yeni bir kristal gece yaşandı. Netanyahu 21. yüzyılın yeni Hitler'idir.
Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum. Kafaları kuma gömmenin zamanı geçmiştir. İçinde Filistinlileri barındırmayan demokrasi ahkamları üzerinden mağduriyet üretme çabalarının vadesi artık dolmuştur. Dünkü büyük soykırımın acıları üzerinden bugünün terörünü aklama iki yüzlülüğü bayatlamıştır. Bu gidişata dur deme vaktidir. Yaşananlar dünya kamuoyu için bir sınavdır.
Ya bu acılardan ders alıp yaraları saracağız ya da Ortadoğu'nun bir acı ve gözyaşı coğrafyası olarak kalmasına göz yumacağız. Ya bu sınavı geçip insanı değerleri dünyada hakim kılacağız ya da yeni bir dünyaya boyun eğeceğiz.
Erdoğan yine sessizliğe büründü. Kendi yönettiği ülkede adaleti sağlayamıyor.
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