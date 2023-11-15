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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/filistin-devlet-baskani-abbas-acik-bir-soykirimla-karsi-karsiyayiz-1077420801.html
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Açık bir soykırımla karşı karşıyayız
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Açık bir soykırımla karşı karşıyayız
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Bağımsızlık Bildirisi Günü'nün 35. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T15:01+0300
2023-11-15T15:01+0300
israil- filistin çatışması
mahmud abbas
filistin lideri mahmud abbas
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
kudüs
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Filistin'in bağımsızlık ilanının 35. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki halkımıza karşı barbarca bir saldırı ve açık bir soykırım savaşıyla karşı karşıyayız" dedi.Filistin halkının maruz kaldığı haksız savaşın Filistin varlığına ve ulusal kimliğine karşı yürütüken bir savaş olduğunu ifade eden Abbas, bu savaşın yüzyılı aşkın bir süredir devam eden saldırganlık serisinin bir bölümü olarak adlandırdı. Filistin yönetiminin ilk önceliğinin Filistin halkına yönelik barbarca saldırıyı durdurmak ve bu halkı daha fazla kan dökülmesinden korumak olduğunu ifade eden Abbas, Filistinli bir çocuğun, bir kadının ya da erkeğin bir damla kanının kendileri için dünyadan daha değerli olduğunun altını çizdi.Filistin halkını topraklarından sürmeye yönelik tüm planları tüm gücümüzle reddettiklerini ve her zaman da reddedeceklerini vurgulayan Abbas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Adil ve kapsamlı bir barışın işgal, saldırı veya askeri çözümlerle değil, Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkının tanınması, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması ve mültecilerin geri dönüşü ile sağlanabileceğini ifade eden Abbas, bunu her zaman ikrar edeceğiz diyerek bugün dünyanın bunun daha fazla farkına vardığını ve daha fazla ikna olduğunu vurguladı.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas açıklamasını, "Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve devletimizi elde edene kadar ulusal mücadeleyi durdurmayacağız ve işgal kaçınılmaz olarak sona erecek" cümleleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231028/mahmud-abbas-gazzedeki-halkimiz-dunyanin-gozu-onunde-soykirima-israilin-katliamina-maruz-kaliyor-1076827788.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, mahmud abbas

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Açık bir soykırımla karşı karşıyayız

15:01 15.11.2023
© AAFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık ofisinde Filistinli yetkililerle düzenlendiği toplantıda, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Başkanlık ofisinde Filistinli yetkililerle düzenlendiği toplantıda, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AA
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Bağımsızlık Bildirisi Günü'nün 35. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Filistin'in bağımsızlık ilanının 35. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki halkımıza karşı barbarca bir saldırı ve açık bir soykırım savaşıyla karşı karşıyayız" dedi.
Filistin halkının maruz kaldığı haksız savaşın Filistin varlığına ve ulusal kimliğine karşı yürütüken bir savaş olduğunu ifade eden Abbas, bu savaşın yüzyılı aşkın bir süredir devam eden saldırganlık serisinin bir bölümü olarak adlandırdı.
Filistin yönetiminin ilk önceliğinin Filistin halkına yönelik barbarca saldırıyı durdurmak ve bu halkı daha fazla kan dökülmesinden korumak olduğunu ifade eden Abbas, Filistinli bir çocuğun, bir kadının ya da erkeğin bir damla kanının kendileri için dünyadan daha değerli olduğunun altını çizdi.
Filistin halkını topraklarından sürmeye yönelik tüm planları tüm gücümüzle reddettiklerini ve her zaman da reddedeceklerini vurgulayan Abbas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bu şeytani planlar bizden saklanmıyor. Aksine, bunlar açığa çıktı ve bazı işgal liderleri tarafından utanmadan pervasızca konuşuldu. Ama biz bunların her zaman önünü aldık, kararlılıkla karşılarına çıkmaya devam edeceğiz. Filistin, alternatif olarak kabul etmeyeceğimiz tek vatanımızdır ve topraklarımızı terk etmesi gereken biri varsa o da İsrail'dir, yalnızca İsrail.
Adil ve kapsamlı bir barışın işgal, saldırı veya askeri çözümlerle değil, Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkının tanınması, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması ve mültecilerin geri dönüşü ile sağlanabileceğini ifade eden Abbas, bunu her zaman ikrar edeceğiz diyerek bugün dünyanın bunun daha fazla farkına vardığını ve daha fazla ikna olduğunu vurguladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas açıklamasını, "Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve devletimizi elde edene kadar ulusal mücadeleyi durdurmayacağız ve işgal kaçınılmaz olarak sona erecek" cümleleriyle sonlandırdı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
DÜNYA
Mahmud Abbas: Gazze'deki halkımız dünyanın gözü önünde soykırıma, İsrail'in katliamına maruz kalıyor
28 Ekim, 23:11
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