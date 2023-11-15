https://sputniknews.com.tr/20231115/filistin-devlet-baskani-abbas-acik-bir-soykirimla-karsi-karsiyayiz-1077420801.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Açık bir soykırımla karşı karşıyayız

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Açık bir soykırımla karşı karşıyayız

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin Bağımsızlık Bildirisi Günü'nün 35. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T15:01+0300

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israil- filistin çatışması

mahmud abbas

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gazze

gazze şeridi

kudüs

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Filistin'in bağımsızlık ilanının 35. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, "Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki halkımıza karşı barbarca bir saldırı ve açık bir soykırım savaşıyla karşı karşıyayız" dedi.Filistin halkının maruz kaldığı haksız savaşın Filistin varlığına ve ulusal kimliğine karşı yürütüken bir savaş olduğunu ifade eden Abbas, bu savaşın yüzyılı aşkın bir süredir devam eden saldırganlık serisinin bir bölümü olarak adlandırdı. Filistin yönetiminin ilk önceliğinin Filistin halkına yönelik barbarca saldırıyı durdurmak ve bu halkı daha fazla kan dökülmesinden korumak olduğunu ifade eden Abbas, Filistinli bir çocuğun, bir kadının ya da erkeğin bir damla kanının kendileri için dünyadan daha değerli olduğunun altını çizdi.Filistin halkını topraklarından sürmeye yönelik tüm planları tüm gücümüzle reddettiklerini ve her zaman da reddedeceklerini vurgulayan Abbas açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Adil ve kapsamlı bir barışın işgal, saldırı veya askeri çözümlerle değil, Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkının tanınması, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması ve mültecilerin geri dönüşü ile sağlanabileceğini ifade eden Abbas, bunu her zaman ikrar edeceğiz diyerek bugün dünyanın bunun daha fazla farkına vardığını ve daha fazla ikna olduğunu vurguladı.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas açıklamasını, "Özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve devletimizi elde edene kadar ulusal mücadeleyi durdurmayacağız ve işgal kaçınılmaz olarak sona erecek" cümleleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/mahmud-abbas-gazzedeki-halkimiz-dunyanin-gozu-onunde-soykirima-israilin-katliamina-maruz-kaliyor-1076827788.html

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israil

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