https://sputniknews.com.tr/20231015/gazzenin-en-buyuk-hastanesinin-direktoru-jeneratorlerin-yakiti-biterse-toplu-mezara-donusecek-1076350140.html

Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Jeneratörlerin yakıtı biterse toplu mezara dönüşecek

Gazze'nin en büyük hastanesinin direktörü: Jeneratörlerin yakıtı biterse toplu mezara dönüşecek

Gazze'deki en büyük hastane konumundaki El Şifa Hastanesi Direktörü Muhammad Salima, İsrail'in saldırılarında yaralananların sayısının sağlık kurumunun imkan... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T13:45+0300

2023-10-15T13:45+0300

2023-10-15T13:45+0300

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Sputnik'e demeç veren El Şifa Hastanesi Direktörü Salima, 8 gün içinde ölen ve yaralananların sayısının 2014'te 51 gün süren savaşta ölenlerin sayısını geçtiğini vurgulayarak oluşan tablonun vahametini ortaya koydu.Salima, "Artık sokaklarda bulduğumuz yaralıları hastaneye bile getiremiyoruz, zira ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri tamamen dolu. Kapasite maksimum sınırına ulaştı, hatta çocuk yataklarını ve küvözleri bile kullanıyoruz. İş, yaralıların kıyaslanmasına kadar vardı" dedi.Dünyayı acilen ateşkes yapmaya ve yaralıların Gazze Şeridi dışına tahliyesi, tıbbi yatak ve ilaç da dahil gerekli tıbbi ekipmanın ulaştırılması, sahra hastanelerinin kurulması ve gerekli yardımların sağlanmasına imkan tanıyacak güvenli insani koridorlar açmaya çağıran Salima, "Hastaneye de yakıt temin edilmeli. Elektrik tamamen kesildiğinde jeneratörlerin yakıtı biterse hastane toplu mezara dönüşecek" uyarısında bulundu.Salima, İsrail'in işlediği benzeri görülmemiş suçlar sonucunda 40'tan fazla ambulansın hasar gördüğünü de bildirdi.Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Kızılhaç ve Gazze Şeridi'ndeki tüm kuruluşlarla sürekli iletişim halinde olduğunu anlatan Salima, Uluslararası Kızılhaç ve diğer uluslararası kuruluşların İsrail'in izni olmadan hareket edemediğinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231015/filistin-saglik-bakanligi-gazze-seridindeki-tum-buyuk-hastanelerin-yikildigini-duyurdu-1076346520.html

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