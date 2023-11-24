https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-disisleri-bakanligi-gazze-seridindeki-ateskes-kararinin-amacini-acikladi-1077752404.html

İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki ateşkesin amacını kaçırılan vatandaşların geri getirilmesi olarak açıkladı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T16:28+0300

2023-11-24T16:28+0300

2023-11-24T16:28+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil dışişleri bakanlığı

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil savunma bakanlığı

israil savunma kuvvetleri (idf)

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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben-Dor Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin maksadının kaçırılan vatandaşların geri dönüşünü sağlamayı amaçladığını ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'terörizmi' ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ateşkesin kalıcı hale dönüşme ihtimaliyle ilgili bir soru şu yanıtı verdi:Lior Ben-Dor, İsrail devletinin Filistin bölgesinden kaynaklanan terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasını içermeyen çözümleri çözüm olarak görmediğini de sözlerine ekledi.Ben-Dor açıklamalarını, "Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyadaki herhangi bir devlet, 7 Ekim'de bizim saldırıya uğradığımız şekilde saldırıya uğrasaydı, vatandaşlarını öldüren terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını sağlamayan hiçbir çözümü kabul etmezdi" cümlesiyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-istihbarati-7-ekim-saldirisina-dair-raporu-ciddiye-almadi-hayali-senaryo-1077738928.html

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