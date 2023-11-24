https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-disisleri-bakanligi-gazze-seridindeki-ateskes-kararinin-amacini-acikladi-1077752404.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki ateşkesin amacını kaçırılan vatandaşların geri getirilmesi olarak açıkladı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T16:28+0300
2023-11-24T16:28+0300
2023-11-24T16:28+0300
israil- filistin çatışması
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israil dışişleri bakanlığı
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil savunma bakanlığı
israil savunma kuvvetleri (idf)
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben-Dor Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin maksadının kaçırılan vatandaşların geri dönüşünü sağlamayı amaçladığını ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'terörizmi' ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ateşkesin kalıcı hale dönüşme ihtimaliyle ilgili bir soru şu yanıtı verdi:Lior Ben-Dor, İsrail devletinin Filistin bölgesinden kaynaklanan terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasını içermeyen çözümleri çözüm olarak görmediğini de sözlerine ekledi.Ben-Dor açıklamalarını, "Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyadaki herhangi bir devlet, 7 Ekim'de bizim saldırıya uğradığımız şekilde saldırıya uğrasaydı, vatandaşlarını öldüren terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını sağlamayan hiçbir çözümü kabul etmezdi" cümlesiyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-istihbarati-7-ekim-saldirisina-dair-raporu-ciddiye-almadi-hayali-senaryo-1077738928.html
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki ateşkesin amacını kaçırılan vatandaşların geri getirilmesi olarak açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben-Dor Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin maksadının kaçırılan vatandaşların geri dönüşünü sağlamayı amaçladığını ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'terörizmi' ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ateşkesin kalıcı hale dönüşme ihtimaliyle ilgili bir soru şu yanıtı verdi:
İsrail hedefine ulaşmaya kararlıdır: Gazze'de terörizmin askeri yollarla ortadan kaldırılması. Ateşkes sadece kaçırılanların evlerine dönmesi aşamasını yerine getirmek içindir. İsrail, kaçırılan 236 kişinin tamamı bize iade edilene kadar durmayacaktır.
Lior Ben-Dor, İsrail devletinin Filistin bölgesinden kaynaklanan terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasını içermeyen çözümleri çözüm olarak görmediğini de sözlerine ekledi.
Ben-Dor açıklamalarını, "Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyadaki herhangi bir devlet, 7 Ekim'de bizim saldırıya uğradığımız şekilde saldırıya uğrasaydı, vatandaşlarını öldüren terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını sağlamayan hiçbir çözümü kabul etmezdi" cümlesiyle sonlandırdı.