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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-disisleri-bakanligi-gazze-seridindeki-ateskes-kararinin-amacini-acikladi-1077752404.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki ateşkesin amacını kaçırılan vatandaşların geri getirilmesi olarak açıkladı. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T16:28+0300
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben-Dor Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin maksadının kaçırılan vatandaşların geri dönüşünü sağlamayı amaçladığını ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'terörizmi' ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu söyledi.Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ateşkesin kalıcı hale dönüşme ihtimaliyle ilgili bir soru şu yanıtı verdi:Lior Ben-Dor, İsrail devletinin Filistin bölgesinden kaynaklanan terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasını içermeyen çözümleri çözüm olarak görmediğini de sözlerine ekledi.Ben-Dor açıklamalarını, "Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyadaki herhangi bir devlet, 7 Ekim'de bizim saldırıya uğradığımız şekilde saldırıya uğrasaydı, vatandaşlarını öldüren terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını sağlamayan hiçbir çözümü kabul etmezdi" cümlesiyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/israil-istihbarati-7-ekim-saldirisina-dair-raporu-ciddiye-almadi-hayali-senaryo-1077738928.html
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze Şeridi'ndeki ateşkes kararının amacını açıkladı

16:28 24.11.2023
© AP Photo / Lindsey Wassonİsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu
İsrail Gazze insani yardım saldırı Gazze Şeridi İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Lindsey Wasson
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Gazze'deki ateşkesin amacını kaçırılan vatandaşların geri getirilmesi olarak açıkladı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Ben-Dor Sputnik'e yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilan edilen ateşkesin maksadının kaçırılan vatandaşların geri dönüşünü sağlamayı amaçladığını ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki 'terörizmi' ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ateşkesin kalıcı hale dönüşme ihtimaliyle ilgili bir soru şu yanıtı verdi:
İsrail hedefine ulaşmaya kararlıdır: Gazze'de terörizmin askeri yollarla ortadan kaldırılması. Ateşkes sadece kaçırılanların evlerine dönmesi aşamasını yerine getirmek içindir. İsrail, kaçırılan 236 kişinin tamamı bize iade edilene kadar durmayacaktır.
Lior Ben-Dor, İsrail devletinin Filistin bölgesinden kaynaklanan terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasını içermeyen çözümleri çözüm olarak görmediğini de sözlerine ekledi.
Ben-Dor açıklamalarını, "Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünyadaki herhangi bir devlet, 7 Ekim'de bizim saldırıya uğradığımız şekilde saldırıya uğrasaydı, vatandaşlarını öldüren terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını sağlamayan hiçbir çözümü kabul etmezdi" cümlesiyle sonlandırdı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
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