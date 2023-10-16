https://sputniknews.com.tr/20231016/lavrov-cinde-israil-filistin-catismasi-masaya-yatirildi-1076380784.html

Lavrov Çin'de: İsrail-Filistin çatışması masaya yatırıldı

Lavrov Çin'de: İsrail-Filistin çatışması masaya yatırıldı

Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Pekin'e giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yle bir araya geldi. 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T15:57+0300

2023-10-16T15:57+0300

2023-10-16T15:57+0300

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vang yi

brics

kuşak ve yol

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Lavrov ve Vang, Ortadoğu'da ciddi şekilde tırmanan durum da dahil uluslararası ve bölgesel sorunlar hakkında görüş alışverişi yaptı.Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulmaya yönelik çabalar dahil Ukrayna'da gelinen noktayı da ele alan Lavrov ve Vang, istişare ettikleri tüm konularda iki ülkenin tutumunun aynı veya birbirine yakın olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın başlayacak 3. Uluslararası Kuşak ve Yol Forumu'na katılımıyla ilgili hazırlıklara ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile Çin'in Tek Kuşak, Tek Yol inisiyatifinin entegrasyonuna yönelik ikili işbirliğine vurgu yaparak Rusya-Çin etkileşimindeki pozitif dinamikten duydukları memnuniyeti dile getiren Lavrov ve Vang, BM, BMGK, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G20, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve diğer uluslararası platformlarda yakın koordinasyonun derinleştirilmesinin önem arz ettiğinin altını çizdi.Bakanlar, BRICS'e ayrı bir parantez açarak Rusya'nın 2024 yılındaki BRICS dönem başkanlığında temasları güçlendirme eğiliminde olduklarını da belirtti.Putin'in katılacağı 3. Kuşak ve Yol Forumu, 17 ve 18 Ekim'de Pekin'de düzenlenecek.Çin’in Filistin meselesindeki tutumuYakın zamanda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüşen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli" diye konuşmuştu.Filistin meselesinde Rusya ve Türkiye ile benzer bakış açısına sahip olan Çin’in Dışişleri Bakanı Vang, görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasının bugünkü duruma gelmesinin temel sebebinin, Filistin halkının devlet kurma hakkının uzun zamandır askıya alınması olduğunu belirterek, "Filistinlilerin yaşama hakkı, topraklarına geri dönme hakkı görmezden geliniyor. Bu tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli" ifadelerini kullandı.İsrail'i eleştiren Vang, "nefsi müdafaa" hakkının kullanılmasının uluslararası hukuka ve uluslararası insani hukuka uygun olması, sivillerin ve tutsak kişilerin güvenliğinin sağlanması gerektiğine işaret ederek "Şiddete şiddetle karşılık vermek yalnızca daha fazla tahribata ve daha ciddi krizlere yol açar" değerlendirmesinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişmeler üzerine, “Bu sorun iki devletli çözüm önerisi olan 1967 sınırları temelindeki Filistin Devleti hayata geçirilmeden çözülemez” dedi. Benzer bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı ve Kremlin tarafından da yapılmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu sorunla ilgili tutumunun taraflarca iyi bilindiğini ve BM kararlarının uygulanıp Filistin devleti kurulmasından yana olduklarını ifade etmiş, İsrail'in iskan politikasını bugünkü durumun oluşmasının nedenlerinden biri olarak nitelemişti.

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rusya, çin, sergey lavrov, vang yi, brics, kuşak ve yol, rusya dışişleri bakanlığı