https://sputniknews.com.tr/20231213/filistin-gazzede-acil-ateskes-talep-edilen-karar-tasarisinin-kabulunden-memnun-1078395475.html

Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun

Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun

Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle... 13.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-13T09:24+0300

2023-12-13T09:24+0300

2023-12-13T09:24+0300

israil- filistin çatışması

filistin

filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

israil

birleşmiş milletler (bm)

ateşkes

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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, 153 ülkenin, karar tasarısı lehine oy vermesinin, dünyanın ezici bir çoğunlukla Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğunu doğruladığını kaydetti.Rudeyne'ye göre, lehte oy kullanan ülkeler, İsrail'in Filistin halkına düşmanlığını ve yeni bir Nekbe ile Filistin halkının kendi topraklarından zorla göç ettirilmesinin reddini teyit etti.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne ayrıca, karar lehinde oy veren ülkelere, İsrail otoritelerini, bu kararı uygulamak için zorlamaya çağırdı.BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını, 10 'hayır' oyuna karşı 153 oyla kabul etmişti.Mısır tarafından ortaya konulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.

filistin

gazze

gazze şeridi

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filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil, birleşmiş milletler (bm), ateşkes