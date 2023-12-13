https://sputniknews.com.tr/20231213/filistin-gazzede-acil-ateskes-talep-edilen-karar-tasarisinin-kabulunden-memnun-1078395475.html
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T09:24+0300
2023-12-13T09:24+0300
2023-12-13T09:24+0300
israil- filistin çatışması
filistin
filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
israil
birleşmiş milletler (bm)
ateşkes
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Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, 153 ülkenin, karar tasarısı lehine oy vermesinin, dünyanın ezici bir çoğunlukla Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğunu doğruladığını kaydetti.Rudeyne'ye göre, lehte oy kullanan ülkeler, İsrail'in Filistin halkına düşmanlığını ve yeni bir Nekbe ile Filistin halkının kendi topraklarından zorla göç ettirilmesinin reddini teyit etti.Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne ayrıca, karar lehinde oy veren ülkelere, İsrail otoritelerini, bu kararı uygulamak için zorlamaya çağırdı.BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını, 10 'hayır' oyuna karşı 153 oyla kabul etmişti.Mısır tarafından ortaya konulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.
filistin
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filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil, birleşmiş milletler (bm), ateşkes
filistin, filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, israil, birleşmiş milletler (bm), ateşkes
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
Filistin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, 153 ülkenin, karar tasarısı lehine oy vermesinin, dünyanın ezici bir çoğunlukla Filistin halkının ve haklı davasının yanında olduğunu doğruladığını kaydetti.
Rudeyne'ye göre, lehte oy kullanan ülkeler, İsrail'in Filistin halkına düşmanlığını ve yeni bir Nekbe ile Filistin halkının kendi topraklarından zorla göç ettirilmesinin reddini teyit etti.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Rudeyne ayrıca, karar lehinde oy veren ülkelere, İsrail otoritelerini, bu kararı uygulamak için zorlamaya çağırdı.
BM Genel Kurulu, Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını, 10 'hayır' oyuna karşı 153 oyla kabul etmişti.
Mısır tarafından ortaya konulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun Özel Acil Filistin oturumunda oylanmıştı.