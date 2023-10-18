https://sputniknews.com.tr/20231018/sisiden-israile-uyari-filistinlileri-sina-bolgesine-itme-girisimi-pahaliya-patlar-1076469423.html
Sisi'den İsrail'e sert uyarı: 'Mısır'ın çatışmaya çekilmesi anlamına gelir'
Sisi'den İsrail'e sert uyarı: 'Mısır'ın çatışmaya çekilmesi anlamına gelir'
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların gerçekte Hamas'la mücadele amacı taşımadığını, Filistinlileri yerinden... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T13:14+0300
2023-10-18T13:14+0300
2023-10-18T13:15+0300
dünya
mısır
abdülfettah el sisi
israil
israil-filistin
gazze şeridi
refah sınır kapısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/12/1058847781_0:0:1928:1085_1920x0_80_0_0_78847003f0d76dfae7908d760ce3f91f.jpg
Kahire'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Sisi, "Gazze'de yaşananlar, Hamas karşıtı bir askeri operasyon değil, Gazze Şeridi sakinlerinin yerinden edilmesidir. Filistinlileri Sina bölgesine taşıma girişimi, Mısır'ın İsrail karşıtı çatışmaya çekilmesi anlamına gelecek" dedi.'Durum kontrolden çıkabilir'Sina Yarımadası'nın İsrail-Filistin çatışmasındaki tarafların askeri operasyonlar yürüttüğü bir bölge haline gelmesine izin vermeyeceğinin altını çizen Sisi, Filistin topraklarındaki askeri operasyonların sürmesinin durumun kontrolden çıkmasına yol açabileceği uyarısında da bulundu.Mısır'ın çatışmanın başından bu yana Refah sınır kapısını kapatmadığını da belirten Sisi, "Ancak İsrail'in sınır kapısının Filistin tarafına düzenlediği çok sayıdaki bombardıman, sınır kapısının çalışmasına engel oldu" ifadelerini kullandı.Sisi, Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini de vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/urdun-ve-misir-gazze-seridinden-siginmaci-kabul-etmeyecek-1076438391.html
mısır
israil
gazze şeridi
refah sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/12/1058847781_215:0:1928:1285_1920x0_80_0_0_50260967198e18b068f6e3806f4c5d01.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, abdülfettah el sisi, israil, israil-filistin, gazze şeridi, refah sınır kapısı
mısır, abdülfettah el sisi, israil, israil-filistin, gazze şeridi, refah sınır kapısı
Sisi'den İsrail'e sert uyarı: 'Mısır'ın çatışmaya çekilmesi anlamına gelir'
13:14 18.10.2023 (güncellendi: 13:15 18.10.2023) Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların gerçekte Hamas'la mücadele amacı taşımadığını, Filistinlileri yerinden etmeye yönelik olduğunu vurguladı. İsrail'e Filistinlileri Sina Yarımadası'na itme girişimi konusunda uyardı.
Kahire'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Sisi, "Gazze'de yaşananlar, Hamas karşıtı bir askeri operasyon değil, Gazze Şeridi sakinlerinin yerinden edilmesidir. Filistinlileri Sina bölgesine taşıma girişimi, Mısır'ın İsrail karşıtı çatışmaya çekilmesi anlamına gelecek" dedi.
'Durum kontrolden çıkabilir'
Sina Yarımadası'nın İsrail-Filistin çatışmasındaki tarafların askeri operasyonlar yürüttüğü bir bölge haline gelmesine izin vermeyeceğinin altını çizen Sisi, Filistin topraklarındaki askeri operasyonların sürmesinin durumun kontrolden çıkmasına yol açabileceği uyarısında da bulundu.
Mısır'ın çatışmanın başından bu yana Refah sınır kapısını kapatmadığını da belirten Sisi, "Ancak İsrail'in sınır kapısının Filistin tarafına düzenlediği çok sayıdaki bombardıman, sınır kapısının çalışmasına engel oldu" ifadelerini kullandı.
Sisi, Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini de vurguladı.