https://sputniknews.com.tr/20231018/sisiden-israile-uyari-filistinlileri-sina-bolgesine-itme-girisimi-pahaliya-patlar-1076469423.html

Sisi'den İsrail'e sert uyarı: 'Mısır'ın çatışmaya çekilmesi anlamına gelir'

Sisi'den İsrail'e sert uyarı: 'Mısır'ın çatışmaya çekilmesi anlamına gelir'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların gerçekte Hamas'la mücadele amacı taşımadığını, Filistinlileri yerinden... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T13:14+0300

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2023-10-18T13:15+0300

dünya

mısır

abdülfettah el sisi

israil

israil-filistin

gazze şeridi

refah sınır kapısı

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Kahire'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Sisi, "Gazze'de yaşananlar, Hamas karşıtı bir askeri operasyon değil, Gazze Şeridi sakinlerinin yerinden edilmesidir. Filistinlileri Sina bölgesine taşıma girişimi, Mısır'ın İsrail karşıtı çatışmaya çekilmesi anlamına gelecek" dedi.'Durum kontrolden çıkabilir'Sina Yarımadası'nın İsrail-Filistin çatışmasındaki tarafların askeri operasyonlar yürüttüğü bir bölge haline gelmesine izin vermeyeceğinin altını çizen Sisi, Filistin topraklarındaki askeri operasyonların sürmesinin durumun kontrolden çıkmasına yol açabileceği uyarısında da bulundu.Mısır'ın çatışmanın başından bu yana Refah sınır kapısını kapatmadığını da belirten Sisi, "Ancak İsrail'in sınır kapısının Filistin tarafına düzenlediği çok sayıdaki bombardıman, sınır kapısının çalışmasına engel oldu" ifadelerini kullandı.Sisi, Gazze'ye insani yardım sağlanması gerektiğini de vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/urdun-ve-misir-gazze-seridinden-siginmaci-kabul-etmeyecek-1076438391.html

mısır

israil

gazze şeridi

refah sınır kapısı

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mısır, abdülfettah el sisi, israil, israil-filistin, gazze şeridi, refah sınır kapısı