https://sputniknews.com.tr/20231017/urdun-ve-misir-gazze-seridinden-siginmaci-kabul-etmeyecek-1076438391.html

Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'nden sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı

Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'nden sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı

Ürdün haber ajansı PETRA, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın açıklamalarına atıfta bulunduğu haberinde, ülkenin Mısır ile birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nden zorla... 17.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-17T17:25+0300

2023-10-17T17:25+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ürdün Kralı, burada yaptığı açıklamasında, “Sadece Ürdün adına değil, Mısır'daki kardeşlerimiz adına da konuşuyorum. Ne Ürdün ne de Mısır sığınmacıları kabul edemeyecek. Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki bu durumun, Filistin topraklarında çözülmesi gereken insani boyutları var” diye vurguladı.Kral 2. Abdullah, bölgede çok daha fazla hayatın tehlikede olduğu uyarısında bulunarak, “Yüzbinlerce insanın gıda, su, elektrik ve diğer temel hizmetlere erişimi yok. Bu hem yasal hem de insani açıdan kabul edilemez bir durum” dedi.Bazı tarafların bölgede yeni gerçeklikler yaratmaya çalıştığının altını çizen Kral 2. Abdullah, tüm bölgenin uçurumun eşiğinde olduğunu vurgulayarak durumu şu sözlerle dile getirdi:Filistinliler, İsrailliler ve bölgedeki herkes için güvenli bir geleceğin tek yolu olan iki devletli çözüme götürecek doğal bir siyasi sürecin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Kral 2. Abdullah, "Zorluk çok büyük ancak bunu başarma irademiz; çok fazla acı, kayıp, ölüm ve savaş yaşamış bölgedeki tüm insanlar için var olmalıdır" dedi.Kral 2. Abdullah, yaşanan şiddet döngüsünün bu şekilde devam edemeyeceğine, siyasi bir perspektife ihtiyacın olduğuna işaret ederek, "İsrailliler, Filistinliler ve Arap ülkeleri bir araya gelmelidir, aksi takdirde bu şiddet döngüsü kırılamayacaktır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-misir-gazzeden-abye-bir-milyon-multeci-gondermekle-tehdit-ediyor-1076430533.html

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israil, israil-filistin, gazze şeridi, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün, mısır