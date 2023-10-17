https://sputniknews.com.tr/20231017/urdun-ve-misir-gazze-seridinden-siginmaci-kabul-etmeyecek-1076438391.html
Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'nden sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı
Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'nden sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı
Ürdün haber ajansı PETRA, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın açıklamalarına atıfta bulunduğu haberinde, ülkenin Mısır ile birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nden zorla... 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T17:25+0300
2023-10-17T17:25+0300
2023-10-17T17:26+0300
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israil-filistin
gazze şeridi
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ürdün
mısır
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ürdün Kralı, burada yaptığı açıklamasında, “Sadece Ürdün adına değil, Mısır'daki kardeşlerimiz adına da konuşuyorum. Ne Ürdün ne de Mısır sığınmacıları kabul edemeyecek. Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki bu durumun, Filistin topraklarında çözülmesi gereken insani boyutları var” diye vurguladı.Kral 2. Abdullah, bölgede çok daha fazla hayatın tehlikede olduğu uyarısında bulunarak, “Yüzbinlerce insanın gıda, su, elektrik ve diğer temel hizmetlere erişimi yok. Bu hem yasal hem de insani açıdan kabul edilemez bir durum” dedi.Bazı tarafların bölgede yeni gerçeklikler yaratmaya çalıştığının altını çizen Kral 2. Abdullah, tüm bölgenin uçurumun eşiğinde olduğunu vurgulayarak durumu şu sözlerle dile getirdi:Filistinliler, İsrailliler ve bölgedeki herkes için güvenli bir geleceğin tek yolu olan iki devletli çözüme götürecek doğal bir siyasi sürecin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Kral 2. Abdullah, "Zorluk çok büyük ancak bunu başarma irademiz; çok fazla acı, kayıp, ölüm ve savaş yaşamış bölgedeki tüm insanlar için var olmalıdır" dedi.Kral 2. Abdullah, yaşanan şiddet döngüsünün bu şekilde devam edemeyeceğine, siyasi bir perspektife ihtiyacın olduğuna işaret ederek, "İsrailliler, Filistinliler ve Arap ülkeleri bir araya gelmelidir, aksi takdirde bu şiddet döngüsü kırılamayacaktır" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/bati-basini-misir-gazzeden-abye-bir-milyon-multeci-gondermekle-tehdit-ediyor-1076430533.html
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israil, israil-filistin, gazze şeridi, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün, mısır
israil, israil-filistin, gazze şeridi, ürdün kralı 2. abdullah, ürdün, mısır
Ürdün ve Mısır, Gazze Şeridi'nden sığınmacı kabul etmeyeceğini açıkladı
17:25 17.10.2023 (güncellendi: 17:26 17.10.2023) Abone ol
Ürdün haber ajansı PETRA, Ürdün Kralı II. Abdullah’ın açıklamalarına atıfta bulunduğu haberinde, ülkenin Mısır ile birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nden zorla çıkarmak istediği Filistinli sığınmacıları kabul edemeyeceğini yazdı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'deki görüşmelerinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Ürdün Kralı, burada yaptığı açıklamasında, “Sadece Ürdün adına değil, Mısır'daki kardeşlerimiz adına da konuşuyorum. Ne Ürdün ne de Mısır sığınmacıları kabul edemeyecek. Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki bu durumun, Filistin topraklarında çözülmesi gereken insani boyutları var” diye vurguladı.
Kral 2. Abdullah, bölgede çok daha fazla hayatın tehlikede olduğu uyarısında bulunarak, “Yüzbinlerce insanın gıda, su, elektrik ve diğer temel hizmetlere erişimi yok. Bu hem yasal hem de insani açıdan kabul edilemez bir durum” dedi.
Bazı tarafların bölgede yeni gerçeklikler yaratmaya çalıştığının altını çizen Kral 2. Abdullah, tüm bölgenin uçurumun eşiğinde olduğunu vurgulayarak durumu şu sözlerle dile getirdi:
"Bu yeni şiddet döngüsü, bizi uçuruma doğru götürüyor, bu çatışmanın yayılma tehdidi gerçek, maliyeti ise herkes için çok yüksek. Hepimiz bunun gerçekleşmemesi için çaba sarf etmeliyiz. Başbakan'ın da söylediği gibi, insani yardım sağlamalıyız, sivilleri korumalıyız, uluslararası hukuk ve ortak insani değerlerimiz, ortak insanlığımız sivilleri korumakla yükümlüdür."
Filistinliler, İsrailliler ve bölgedeki herkes için güvenli bir geleceğin tek yolu olan iki devletli çözüme götürecek doğal bir siyasi sürecin yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Kral 2. Abdullah, "Zorluk çok büyük ancak bunu başarma irademiz; çok fazla acı, kayıp, ölüm ve savaş yaşamış bölgedeki tüm insanlar için var olmalıdır" dedi.
Kral 2. Abdullah, yaşanan şiddet döngüsünün bu şekilde devam edemeyeceğine, siyasi bir perspektife ihtiyacın olduğuna işaret ederek, "İsrailliler, Filistinliler ve Arap ülkeleri bir araya gelmelidir, aksi takdirde bu şiddet döngüsü kırılamayacaktır" ifadesini kullandı.