https://sputniknews.com.tr/20231030/israil-basini-musk-netanyahu-ofisini-ve-istihbarati-arayarak-desteklerini-iletti--1076882904.html

İsrail basınından Musk iddiası: 'Tel Aviv'in güvenlik onayı olmadan Gazze'ye uydu gönderilmeyecek'

İsrail basınından Musk iddiası: 'Tel Aviv'in güvenlik onayı olmadan Gazze'ye uydu gönderilmeyecek'

İsrail yerel kaynakları, Elon Musk'ın Netanyahu'nun ofisini ve İsrail istihbaratını arayıp desteklerini ilettiğini belirtti. 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T13:00+0300

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İsrailli N12 medya kuruluşunun haberine göre, Elon Musk Gazze'ye internet için Starlink uydularını göndereceğini açıkladıktan sonra İsrail'den Musk'a yönelik sert açıklamalar gelmişti. Yerel kaynaklara göre yakın zamanda Musk, Netanyahu'nun ofisini ve İsrail istihbaratını şefini arayarak, "Terörizme karşı savaşında İsrail'i tamamen destekliyorum. İsrail'in güvenlik onayı olmadan Gazze'ye Starlink bağlantısı verilmeyecek" ifadelerini kullandı.Habere göre, İstihbarat istihbaratı Shin Bet'in başkanı Ronen Bar ile telefonla özel olarak görüşen Musk, Starlink'in tek bir termalini dahi çalıştırmadan önce, ABD ve İsrail ile 'tüm güvenlik kontrollerini' yapacağını söyledi. Haberde, Elon Musk'un Starlink uydularını Gazze'ye vermek için 'acelesi olmadığı' da belirtildi.Neler yaşanmıştı? İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X platformundan yaptığı açıklamada, Elon Musk'ın Gazze'ye ücretsiz Starlink hizmetini sunma kararı yüzünden Space X şirketiyle tüm ilişkilerin kesildiğini duyurmuştu.Karhi'nin paylaşımının altına yorum yazarak eleştirilere yanıt veren Musk, Starlink terminallerinden hiçbirinin Gazze Şeridi'nden bağlantı kurmaya çalışmadığının altını çizdi.Musk, "O kadar saf değiliz. Hiçbir Starlink terminali Gazze'den bağlanmaya çalışmadı. Böyle bir durumda, bunun yalnızca tamamen insani amaçlarla kullanıldığını doğrulamak için olağanüstü önlemler alacağız" diye vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/elon-musk-starlink-gazzede-yardim-kuruluslari-icin-aktiflestirilecek--1076816562.html

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