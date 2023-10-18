https://sputniknews.com.tr/20231018/ilber-ortayli-tarihte-hicbir-ulke-gazze-kadar-kucuk-yuzolcumuyle-bu-kadar-buyuk-trajedi-yasamadi-1076471742.html

İlber Ortaylı: Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı

İlber Ortaylı: Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması üzerine sosyal medya hesabından "Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T13:31+0300

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türkiye

ilber ortaylı

gazze

israil

hastane

savaş

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Tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı, İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi bombalaması üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.Ortaylı tarihte örneği yok diyerek tepkisini şu şekilde dile getirdi:

https://sputniknews.com.tr/20231015/filistin-saglik-bakanligi-gazze-seridindeki-tum-buyuk-hastanelerin-yikildigini-duyurdu-1076346520.html

türkiye

gazze

israil

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