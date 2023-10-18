https://sputniknews.com.tr/20231018/ilber-ortayli-tarihte-hicbir-ulke-gazze-kadar-kucuk-yuzolcumuyle-bu-kadar-buyuk-trajedi-yasamadi-1076471742.html
İlber Ortaylı: Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı
İlber Ortaylı: Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması üzerine sosyal medya hesabından "Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T13:31+0300
2023-10-18T13:31+0300
2023-10-18T13:42+0300
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ilber ortaylı
gazze
israil
hastane
savaş
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Tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı, İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi bombalaması üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.Ortaylı tarihte örneği yok diyerek tepkisini şu şekilde dile getirdi:
https://sputniknews.com.tr/20231015/filistin-saglik-bakanligi-gazze-seridindeki-tum-buyuk-hastanelerin-yikildigini-duyurdu-1076346520.html
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filistin son dakika,netanyahuisrail son dakika,israil başbakanı,gazze son durum,israil hastane bombaladı
İlber Ortaylı: Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı
13:31 18.10.2023 (güncellendi: 13:42 18.10.2023) Abone ol
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İsrail'in Gazze'de hastane bombalaması üzerine sosyal medya hesabından "Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamadı" değerlendirmesinde bulundu.
Tarihçi profesör doktor İlber Ortaylı, İsrail'in dün gece saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi bombalaması üzerine sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.
Ortaylı tarihte örneği yok diyerek tepkisini şu şekilde dile getirdi:
"Tarihte hiçbir ülke Gazze kadar küçük yüzölçümüyle bu kadar büyük trajedi yaşamış değildir. İçinde bulunduğumuz günler herkes için büyük bir şoktur. Mutlaka müdahale edilmesi ve gündemde kalması gereken İsrail'in terörist metotlarla sürdürdüğü savaştır. Ölenler sivillerdir, çocuklardır."