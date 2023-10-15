https://sputniknews.com.tr/20231015/filistin-saglik-bakanligi-gazze-seridindeki-tum-buyuk-hastanelerin-yikildigini-duyurdu-1076346520.html

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki tüm büyük hastanelerin yıkıldığını duyurdu

Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail'in bir hafta boyunca süren bombardımanı sonucu Gazze Şeridi'ndeki tüm büyük... 15.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-15T11:24+0300

2023-10-15T11:24+0300

2023-10-15T11:24+0300

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Filistin Sağlık Bakanı Mai El Kaila, “Kuzeydoğu vilayetindeki tek hastane olan Beyt Hanun Hastanesi bombalandı ve Durra Çocuk Hastanesi de uluslararası yasaklı beyaz fosfor bombalarıyla saldırıya uğradı. Bununla birlikte Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, büyük El Şifa Hastanesi ve Gazze Şeridi Merkez Hastanesi kısmen bombalandı” dedi.Filistinli bakan, İsrail’in hava saldırıları sonucunda tüm büyük hastanelerin yıkıldığını, diğer sağlık kurumlarının da hizmet dışı olduğunu vurgularken, sağlık tesislerinin çalışması için gereken tıbbi kaynakların da tükenmek üzere olduğunun altını çizdi.Gazze'nin gelişigüzel bombalanması sonucu hayatını kaybedenlerin yarısının kadın ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çeken El Kaila, sözlerini şu şekilde sürdürdü:El Kaila, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının bin 900 kişiyi aştığı göz önüne alındığında, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun bir ‘kan gölü’ olarak nitelendirilebileceğini ifade etti.Gazze'ye insani yardımlar engelleniyorUluslararası yardımın bölgeye gelişiyle ilgili de konuşan bakan, Ürdün'den bir yardım uçağı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üç uçağın yanı sıra Mısır ve Dünya Sağlık Örgütü'nden 106 konvoyun Gazze Şeridi sınırına geldiğini ancak İsrail'in şeridi abluka altına alması nedeniyle insani yardımın ulaştırılmasının mümkün olmadığını bildirdi.El Kaila, tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle Gazze Şeridi'nde salgın hastalıkların yayılma olasılığı konusunda uyarırken, tüm uluslararası topluma, “Ambulanslara yapılan saldırılar tüm uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlal ettiği için, Gazze Şeridi'ndeki silahsız sivillerin ve hastanelerin ayrım gözetmeksizin bombalanmasını durdurmak ve sağlık personelini korumak için derhal müdahale etmesi” çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231015/gazzede-olenlerin-sayisi-2-bin-329a-yukseldi-israil-ordusu-olen-7-askerin-daha-ismini-acikladi-1076343894.html

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