https://sputniknews.com.tr/20231106/lavrovdan-uyari-anglosaksonlar-ortadoguyu-buyuk-bir-savasa-dogru-itiyor-1077122165.html

Lavrov’dan uyarı: Anglosaksonlar Ortadoğu'yu büyük bir savaşa doğru itiyor

Lavrov’dan uyarı: Anglosaksonlar Ortadoğu'yu büyük bir savaşa doğru itiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların Ortadoğu'da büyük bir çatışmayı kışkırttığını belirtti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T16:14+0300

2023-11-06T16:14+0300

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israil- filistin çatışması

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

ortadoğu

abd

ingiltere

anglo-sakson

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu kapsamında yaptığı konuşmada Batılı politikacıların Ortadoğu'yu büyük bir çatışmayı kışkırttığını söyledi.Rus diplomat, “Şimdi Anglosaksonların Ortadoğu'yu kelimenin büyük bir savaşın eşiğine doğru nasıl ittiğini görüyoruz” diye konuştu.Ukrayna'da da benzer bir eğilimin görüldüğüne dikkat çeken Lavrov, böyle bir politikanın sonucunun her zaman devletin kaybı veya zayıflaması olduğunun altını çizdi.Lavrov, Batı'nın kendi sorunlarını başkalarının pahasına çözmeye, diğer insanların kaynaklarını sömürmeye alışkın olduğunu ve dünya süreçlerinin aksine, devletlerin iç işlerine karışarak dünyayı yönetmeyi umduğunu vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231103/lavrov-kuveytli-mevkidasiyla-gorustu-arap-dunyasinin-gorusunu-destekleyecegiz-1077045352.html

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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu, abd, ingiltere, anglo-sakson