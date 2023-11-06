https://sputniknews.com.tr/20231106/lavrovdan-uyari-anglosaksonlar-ortadoguyu-buyuk-bir-savasa-dogru-itiyor-1077122165.html
Lavrov’dan uyarı: Anglosaksonlar Ortadoğu'yu büyük bir savaşa doğru itiyor
Lavrov’dan uyarı: Anglosaksonlar Ortadoğu'yu büyük bir savaşa doğru itiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların Ortadoğu'da büyük bir çatışmayı kışkırttığını belirtti. 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T16:14+0300
2023-11-06T16:14+0300
2023-11-06T16:14+0300
israil- filistin çatışması
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
ortadoğu
abd
ingiltere
anglo-sakson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069956435_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57e8bb58b0d3d6a34de8e8491bd1ccb9.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu kapsamında yaptığı konuşmada Batılı politikacıların Ortadoğu'yu büyük bir çatışmayı kışkırttığını söyledi.Rus diplomat, “Şimdi Anglosaksonların Ortadoğu'yu kelimenin büyük bir savaşın eşiğine doğru nasıl ittiğini görüyoruz” diye konuştu.Ukrayna'da da benzer bir eğilimin görüldüğüne dikkat çeken Lavrov, böyle bir politikanın sonucunun her zaman devletin kaybı veya zayıflaması olduğunun altını çizdi.Lavrov, Batı'nın kendi sorunlarını başkalarının pahasına çözmeye, diğer insanların kaynaklarını sömürmeye alışkın olduğunu ve dünya süreçlerinin aksine, devletlerin iç işlerine karışarak dünyayı yönetmeyi umduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/lavrov-kuveytli-mevkidasiyla-gorustu-arap-dunyasinin-gorusunu-destekleyecegiz-1077045352.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069956435_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d89b4cda946aa7019115e9a4539d5304.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu, abd, ingiltere, anglo-sakson
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ortadoğu, abd, ingiltere, anglo-sakson
Lavrov’dan uyarı: Anglosaksonlar Ortadoğu'yu büyük bir savaşa doğru itiyor
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı politikacıların Ortadoğu'da büyük bir çatışmayı kışkırttığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Uluslararası Sergi ve Forumu kapsamında yaptığı konuşmada Batılı politikacıların Ortadoğu'yu büyük bir çatışmayı kışkırttığını söyledi.
Rus diplomat, “Şimdi Anglosaksonların Ortadoğu'yu kelimenin büyük bir savaşın eşiğine doğru nasıl ittiğini görüyoruz” diye konuştu.
Ukrayna'da da benzer bir eğilimin görüldüğüne dikkat çeken Lavrov
, böyle bir politikanın sonucunun her zaman devletin kaybı veya zayıflaması
olduğunun altını çizdi.
Lavrov, Batı'nın kendi sorunlarını başkalarının pahasına çözmeye, diğer insanların kaynaklarını sömürmeye alışkın olduğunu ve dünya süreçlerinin aksine, devletlerin iç işlerine karışarak dünyayı yönetmeyi umduğunu vurguladı.