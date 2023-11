https://sputniknews.com.tr/20231103/lavrov-kuveytli-mevkidasiyla-gorustu-arap-dunyasinin-gorusunu-destekleyecegiz-1077045352.html

Lavrov, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü: 'Arap dünyasının görüşünü destekleyeceğiz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile Ortadoğu'daki durumu görüştü. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında başta Filistin-İsrail çatışması olmak üzere güncel konuları ele aldıklarını belirtti.Ayrımsız güç kullanımını ve her türlü terör eylemini kınadıklarını belirten Lavrov, “Güncel bölgesel konuları konuştuk. Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumun keskin bir şekilde kötüleşmesini dikkate alarak Ortadoğu çözümüne öncelikli önem verdik. Rusya da Kuveyt gibi, sivil nüfusa karşı ayrım gözetmeksizin güç kullanımı, rehinelerin ele geçirilmesi gibi her türlü terör eylemini kategorik olarak kınıyor ve reddediyor” dedi.Lavrov, Kuveytli mevkidaşıyla Suriye meselesine de değindiklerini ve Şam'ın Arap Birliği'ne geri dönüşü konusunu ele aldıklarını söyledi.Rusya, Batı'da ve Kiev'de adil bir barış için siyasi irade görmüyorLavrov, Rusya'nın sürdürülebilir ve adil bir barış için Batı'da ve Kiev'de siyasi irade görmediğine vurgu yaparak, "Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik ilkeli yaklaşımımızı bir kez daha dile getirdim. Bunlar iyi biliniyor, ancak Batı'da ve Kiev'de gerçekten sürdürülebilir ve adil bir barış için herhangi bir siyasi irade görmüyoruz. Rusya Federasyonu'nun güvenlik çıkarları ile yüzyıllardır orada yaşayan vatandaşların çıkarlarını tam olarak dikkate alarak böyle bir barışın sağlanmasına yönelik yaklaşımlarımız iyi biliniyor” diye konuştu.Rusya, Gazze sorununda ‘Arap çözümünü’ destekleyecekLavrov, Rusya’nın Gazze Şeridi konusunda Arap Birliği ve Arap-Afrika Zirvesi'nde ‘Arap çözümünü’ destekleyeceğini vurgulayarak, "Bugün Gazze sorununa ilişkin Arap Birliği zirvesinin ve Arap-Afrika zirvesinin düzenlenmesi de dahil olmak üzere ortaya atılan ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek girişimleri konuştuk. Belirli bir ihtilafı ele alırken her zaman bölge ülkelerinin çözümlerine, görüşlerine ve değerlendirmelerine önem veriyoruz. Ve bu durumda, Arap dünyasının ortak görüşü, ortak görüş olacağından eminim, bizim için temel önemde olacaktır” dedi.Rusya, Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilmesi fikrine karşı temkinliLavrov, Moskova'nın Gazze Şeridi sakinlerinin başka ülkelere yerleştirilmesi planlarına karşı temkinli bir tutum içinde olduğunu belirterek, “Bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik umutları yok etme ve Filistinlileri haklardan yoksun ebedi bir varoluşa mahkum etme planlarına karşı oldukça ihtiyatlıyız. Bu, bölgede ne barışı ne de güvenliği sağlayamaz” ifadelerini kullandı.Filistinlilerin başka yerlere yerleştirilmesine yönelik her fikrin, iki devletli çözümü gömmeyi amaçladığına vurgu yapan Lavrov, "Her biri BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin kararını geciktirmeyi, hatta gömmeyi amaçlayan birçok fikir ortalıkta dolaşıyor” diye konuştu.Kuveyt ile vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması konusunu ele aldıkRusya ve Kuveyt arasında vizelerin tamamen kaldırılması konusunun da ele alındığını belirten Lavrov, "Bugün, ülkelerimizin vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunun tamamen kaldırılmasına ilişkin hükümetlerarası bir anlaşma hazırlanması konusunda mutabakata vardık. Böyle bir belgeyi gecikmeden imzalamak istiyoruz” dedi.

