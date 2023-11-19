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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/canli--israilin-gazze-plani-belli-oldu-1077543970.html
CANLI | İsrail’in Gazze planı belli oldu: ABD ateşkes istemiyor
CANLI | İsrail’in Gazze planı belli oldu: ABD ateşkes istemiyor
Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 44 gündür sürdüren İsrail’in dışişleri bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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Filistin bayrak çocuklar Gazze Şeridi İsrail - Sputnik Türkiye

CANLI | İsrail’in Gazze planı belli oldu: ABD ateşkes istemiyor

08:58 19.11.2023 (güncellendi: 09:53 19.11.2023)
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Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 44 gündür sürdüren İsrail’in dışişleri bakanı Eli Cohen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların sona ermesinin ardından Gazze’de güvenlik kontrolünün İsrail’in elinde olacağını ve Filistin Yönetiminin kontrolünün ‘çözüm olmadığını’ savundu.
İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Cohen, Hamas'ın ardından gelecekte Gazze'nin Filistin Yönetimine bırakılmasına ilişkin tartışmalarla ilgili, "Filistin Yönetimi'nin sivil bir çözüm olduğunu düşünenler yanılıyor" dedi.
Filistin Yönetiminin, Gazze'nin yönetimi için çözüm olmadığını iddia eden Cohen, "Ürdün Nehri’nden Akdeniz'e kadar her zaman güvenlik kontrolü İsrail'in elinde olacak" ifadelerini kullandı.
Cohen, savaştan sonra “Gazze’ye silah girişini önlemek için İsrail'in Gazze Şeridi'nin güvenliğini kontrol etmek zorunda kalacağını” ileri sürdü.

Filistin Devlet Başkanı'ndan, Biden'e, ‘Gazze'deki soykırımı durdurmak için harekete geçme’ çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'i, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırdı.
Filistin devlet televizyonuna konuşan Abbas, şunları kaydetti:
"Sahip olduğu uluslararası konum ve İsrail makamlarına etki etme gücünden ötürü özel sorumluluğu olan Biden'e sesleniyorum. Sizi (Biden), taşıdığınız resmi ve insani sıfatınızla, bu insani felaketi hatta masum halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurmaya ve abluka altındaki halkımıza yardım etmeye çağırıyorum. Böyle bir soykırım, nefsi müdafaa olabilir mi? Bu, ceza gerektiren bir savaş suçudur. Halkımıza dönük öldürme ve yıkım, insan kapasitesinin üstündedir."

DSÖ: Gazze'deki Şifa Hastanesi artık hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve saldırısı altındaki Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin artık hizmet veremediğini bildirdi.
"Heyet, hastanenin artık hizmet veremediğini gördü. Su, yiyecek ve yakıt yok, tıbbi malzemeler tükendi" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu içler acısı durum, bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarının artık orada hayat kurtarıcı bakım alamayacak hastaların tahliyesi için destek talep ettiğini kaydetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD yönetiminin, 44 gündür Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürün İsrail’e “gerekli mühimmatları göndermeye devam ettiğini” söyledi.
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum:
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10:29 19.11.2023
Katar basını: İsrail ordusu Batı Şeria'daki Filistin kentlerine saldırdı
Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalı, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF), Batı Şeria'daki nüfusun yoğun olduğu bölgelere saldırıdığını bildirdi.
Al Jazeera'nin haberine göre, ağır askeri teçhizat ve buldozerler Cenin şehrinin sokaklarını ve altyapısını tahrip ederken, İsrail askerleri Batı Şeria'nın güneyinde Beytüllahim, Beyt Sahur ve El Halil'in yanı sıra kuzeyde Kalkilya, Tubas ve Cenin'e saldırıyor. IDF,'ağır askeri teçhizat ve buldozerlerle sokakları ve altyapıyı yerle bir ederek ve Cenin'deki mülteci kampını yok ederek' şehre çeşitli yönlerden saldırıyor.
Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işgal altındaki Batı Şeria'ya taşıdığını belirtmişti.
10:22 19.11.2023
900 civarında yaralı Gazze Şeridi'nden Mısır'a nakledilecek
Gün içerisinde tedavi için Gazze Şeridi’nden yaklaşık 900 yaralının Mısır’a nakledileceğini duyuran Al Hadath TV kanalının haberine göre, bölgeden tahliye edilenler daha sonra tedavi görecekleri Türkiye'ye gönderilecek.
09:05 19.11.2023
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İslam ülkeleri diplomatik yollarla problemi çözme yolunu tercih etmiş durumda
Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve bunun durdurulması için harcanan uluslararası çabalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Gazze için) İslam ülkeleri şu an itibarıyla ellerindeki bütün diplomatik ve insani araçları kullanma yoluyla problemi çözme yolunu tercih etmiş durumda" dedi.
Türkiye'nin, ‘hiç vakit kaybetmeden ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması’ şeklinde iki aşamalı bir politika izlediğini kaydeden Fidan, daha önceki Gazze savaşlarında da ateşkese yoğunlaştıklarını ancak bu savaşta eğer ateşkesle beraber iki devletli çözüme de yoğunlaşılmazsa savaşların devam edeceğini gördüklerini söyledi.
Türkiye ile ABD'nin ateşkes konusundaki tutumu farklı
ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Türkiye'yi ziyareti sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin de bilgi veren Fidan, "Bizim durduğumuz yer esas itibarıyla şöyle: Biz bu zulmün durması için bir an önce bir ateşkesin hayata geçmesini ve yardımların kesintisiz olarak içeriye sokulmasını istiyoruz. Özellikle Gazze'deki nüfusun tehcir edilerek başka yerlere gönderilmesi konusunun bir politika olmasını kesinlikle kabul etmediğimizi söyledik. Bizim Amerikalılarla anlaşamadığımız konu şu; onlar ateşkes konusunda kesinlikle İsrail'i destekler pozisyondalar, ateşkesi istemiyorlar. Ama insani ateşkes konusunda bir noktaya gidebildiğimizi düşünüyorum" ifadesini kullandı.
08:57 19.11.2023
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan, Netanyahu'ya ‘Şifa Hastanesi’ tepkisi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskına ilişkin, "Netanyahu'nun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne başlattığı askeri kuşatma, yoğun bakımdaki bebekler de dahil herkesi öldürdü" dedi.
Bir başka paylaşımında ise İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Filistin devletini tanıma konusundaki sözlerine destek veren Petro, "İspanya'nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı vesilesiyle Filistin'e yönelik barbarlığı ve savaşı sonra erdirecek ittifakı kurabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Marco Ugarte
08:55 19.11.2023
İran, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 okulu hedef almasını "şiddetle" kınadı
İran, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Fahura ve Tel ez-Zater okullarını hedef almasını şiddetle kınadı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail'in Gazze Şeridi'nde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulu ile Tel ez-Zater Okulu'nu hedef almasını kınadı.
Kenani, dünya ülkelerinin ve uluslararası kuruluşların Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik soykırım konusunda eylemsizliği gölgesinde İsrail'in her gün tam bir 'zulüm ve vahşet' ile yeni toplu katliamlar gerçekleştirdiğini ve savaş suçları işlediğini ifade etti.
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