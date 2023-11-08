https://sputniknews.com.tr/20231108/bm-raportoru-israil-savas-sucu-isliyor-1077199898.html
BM Raportörü: İsrail savaş suçu işliyor
BM Raportörü: İsrail savaş suçu işliyor
BM Raportörü Rajagopal, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek operasyon yürütmenin savaş suçu olduğunu ifade etti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T16:49+0300
2023-11-08T16:49+0300
2023-11-08T16:49+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
savaş suçu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
insanlığa karşı suç
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Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadelerini kullandı.Gazze'deki sivil konutlara ve altyapıya yönelik, insan hayatını etkileyen korkunç ve kitlesel saldırılara son vermek için dünyanın hemen harekete geçmesi gerektiğini belirten Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı.Rajagopal konutların, sivil tesisler ve altyapının sistematik veya yaygın şekilde bombalanmasının uluslararası insancıl hukuk, ceza hukuku ve insan hakları hukuku tarafından şiddetle yasaklandığını belirtti.Bu tür eylemlerin "savaş suçu" anlamına geleceğini vurgulayan Rajagopal, bunların, sivil nüfusa yönelik olduğunda "insanlığa karşı suç" anlamına geldiğini ifade etti.Rajagopal, apartmanlar, hastane, ambulans, okul, kilise, cami, altyapı tesisleri ve mülteci kamplarının askeri objeler olmadığını belirterek, İsrail'deki sivil konutların da bu kapsamda olduğunu ve buralara da Gazze'den veya başka bir yerden saldırılar düzenlemenin bir savaş suçu olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231026/birlesmis-milletler-gazzede-hicbir-yer-guvenli-degil-1076747506.html
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BM Raportörü: İsrail savaş suçu işliyor
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BM Raportörü Rajagopal, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek operasyon yürütmenin savaş suçu olduğunu ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadelerini kullandı.
Gazze'deki sivil konutlara ve altyapıya yönelik, insan hayatını etkileyen korkunç ve kitlesel saldırılara son vermek için dünyanın hemen harekete geçmesi gerektiğini belirten Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı.
Rajagopal konutların, sivil tesisler ve altyapının sistematik veya yaygın şekilde bombalanmasının uluslararası insancıl hukuk, ceza hukuku ve insan hakları hukuku tarafından şiddetle yasaklandığını belirtti.
Bu tür eylemlerin "savaş suçu" anlamına geleceğini vurgulayan Rajagopal, bunların, sivil nüfusa yönelik olduğunda "insanlığa karşı suç" anlamına geldiğini ifade etti.
Rajagopal, apartmanlar, hastane, ambulans, okul, kilise, cami, altyapı tesisleri ve mülteci kamplarının askeri objeler olmadığını belirterek, İsrail'deki sivil konutların da bu kapsamda olduğunu ve buralara da Gazze'den veya başka bir yerden saldırılar düzenlemenin bir savaş suçu olduğunu kaydetti.