https://sputniknews.com.tr/20231108/bm-raportoru-israil-savas-sucu-isliyor-1077199898.html

BM Raportörü: İsrail savaş suçu işliyor

BM Raportörü: İsrail savaş suçu işliyor

BM Raportörü Rajagopal, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek operasyon yürütmenin savaş suçu olduğunu ifade etti. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T16:49+0300

2023-11-08T16:49+0300

2023-11-08T16:49+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

savaş suçu

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

insanlığa karşı suç

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Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadelerini kullandı.Gazze'deki sivil konutlara ve altyapıya yönelik, insan hayatını etkileyen korkunç ve kitlesel saldırılara son vermek için dünyanın hemen harekete geçmesi gerektiğini belirten Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadesini kullandı.Rajagopal konutların, sivil tesisler ve altyapının sistematik veya yaygın şekilde bombalanmasının uluslararası insancıl hukuk, ceza hukuku ve insan hakları hukuku tarafından şiddetle yasaklandığını belirtti.Bu tür eylemlerin "savaş suçu" anlamına geleceğini vurgulayan Rajagopal, bunların, sivil nüfusa yönelik olduğunda "insanlığa karşı suç" anlamına geldiğini ifade etti.Rajagopal, apartmanlar, hastane, ambulans, okul, kilise, cami, altyapı tesisleri ve mülteci kamplarının askeri objeler olmadığını belirterek, İsrail'deki sivil konutların da bu kapsamda olduğunu ve buralara da Gazze'den veya başka bir yerden saldırılar düzenlemenin bir savaş suçu olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231026/birlesmis-milletler-gazzede-hicbir-yer-guvenli-degil-1076747506.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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