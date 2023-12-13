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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/irlanda-basbakani-israil-sahip-oldugu-destegi-hizla-yitiriyor-1078434772.html
İrlanda Başbakanı: İsrail sahip olduğu desteği hızla yitiriyor
İrlanda Başbakanı: İsrail sahip olduğu desteği hızla yitiriyor
İrlanda Başbakanı Varadkar, İrlanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T18:54+0300
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israil- filistin çatışması
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leo varadkar
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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İsrail'in dünyada sahip olduğu desteği hızlı şekilde kaybettiğini belirterek, ABD'nin dahi Gazze'de yaşananlarla ilgili ikinci kez düşünmeye başladığını ifade etti.İsrail'in Gazze'deki saldırıları neticesinde dünyada kendisine gösterilen desteği hızla yitirdiğini kaydeden Varadkar, İsrail'in en yakın müttefiki ABD'nin de Gazze'de yaşananları ikinci kez düşünmeye başladığını söyledi.Varadkar, bu durumun İsrail için stratejik felaket olduğunu belirterek, "Çok büyük hata yapıyorlar. Sadece Filistinlilere insani acılar dayatmıyorlar aynı zamanda İsraillilerin uzun ve orta vadede güvenliğini de tehlikeye atıyorlar" dedi.İsrail'e Batı Şeria'da attığı adımlar karşısında İrlanda hükümetinin yaptırım uygulamasının zamanının geldiğini vurgulayan Varadkar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Savunma Bakanı Micheal Martin'in bu konuyu Avrupa Birliği'ndeki (AB) mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlattı.Varadkar, "Yapmak istediğimiz ve üzerinde çalışılan konu, Batı Şeria'daki Filistinliler için büyük zorluklara sebep olan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere seyahat kısıtlamaları uygulamaktır" ifadesini kullandı.Ekonomik yaptırım kararlarının AB'de oy birliğiyle alındığına işaret eden Varadkar, Gazze'deki durumun kabul edilemez seviyede olduğunu vurguladı.Varadkar, AB'nin de iki devletli çözümden yana tavır alan duruş belirlemesi gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231213/israilden-bidena-yanit-uluslararasi-destek-olsun-ya-da-olmasin-savas-surecek-1078431965.html
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irlanda, leo varadkar, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, batı şeria, gazze, gazze şeridi, ab, abd
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İrlanda Başbakanı: İsrail sahip olduğu desteği hızla yitiriyor

18:54 13.12.2023
© AFP 2023 / Paulo Nunes dos SantosLeo Varadkar
Leo Varadkar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© AFP 2023 / Paulo Nunes dos Santos
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İrlanda Başbakanı Varadkar, İrlanda Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İsrail'in dünyada sahip olduğu desteği hızlı şekilde kaybettiğini belirterek, ABD'nin dahi Gazze'de yaşananlarla ilgili ikinci kez düşünmeye başladığını ifade etti.
İsrail'in Gazze'deki saldırıları neticesinde dünyada kendisine gösterilen desteği hızla yitirdiğini kaydeden Varadkar, İsrail'in en yakın müttefiki ABD'nin de Gazze'de yaşananları ikinci kez düşünmeye başladığını söyledi.
Varadkar, bu durumun İsrail için stratejik felaket olduğunu belirterek, "Çok büyük hata yapıyorlar. Sadece Filistinlilere insani acılar dayatmıyorlar aynı zamanda İsraillilerin uzun ve orta vadede güvenliğini de tehlikeye atıyorlar" dedi.
İsrail'e Batı Şeria'da attığı adımlar karşısında İrlanda hükümetinin yaptırım uygulamasının zamanının geldiğini vurgulayan Varadkar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ile Savunma Bakanı Micheal Martin'in bu konuyu Avrupa Birliği'ndeki (AB) mevkidaşlarıyla görüştüğünü anlattı.
Varadkar, "Yapmak istediğimiz ve üzerinde çalışılan konu, Batı Şeria'daki Filistinliler için büyük zorluklara sebep olan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere seyahat kısıtlamaları uygulamaktır" ifadesini kullandı.
Ekonomik yaptırım kararlarının AB'de oy birliğiyle alındığına işaret eden Varadkar, Gazze'deki durumun kabul edilemez seviyede olduğunu vurguladı.
Varadkar, AB'nin de iki devletli çözümden yana tavır alan duruş belirlemesi gerektiğini söyledi.
Eli Cohen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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