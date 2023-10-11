https://sputniknews.com.tr/20231011/cumhurbaskani-erdogan-rehineler-icin-devrede-hamasla-muzakere-basladi-1076253468.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede: Hamas'la müzakere başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede: Hamas'la müzakere başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rehineler için devrede. Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T21:42+0300

2023-10-11T21:42+0300

2023-10-11T21:42+0300

türkiye

habertürk gazetesi

habertürk tv

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İsrail-Filistin çatışmasındaki gerginlik de her geçen saat tansiyon artarken Türkiye'nin rehineler için Hamas'la müzakere süreci yönettiği bildirildi.Habertürk'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdi.Gazeteci Mehmet Akif Ersoy; "NedirNeDeğildir" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiğini anlattı.Kulis bilgisine göre; Türkiye Erdoğan'ın talimatıyla rehineler için Hamas'la müzakere sürecini başlatmış durumda.Ersoy; görüşmelerin İstihbarat Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde sürdüğünü söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/gazzeye-bombardiman-suruyor--israil-tam--taarruza-gecti-abd-destegini-yineledi-1076222717.html

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