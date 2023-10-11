https://sputniknews.com.tr/20231011/cumhurbaskani-erdogan-rehineler-icin-devrede-hamasla-muzakere-basladi-1076253468.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede: Hamas'la müzakere başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede: Hamas'la müzakere başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rehineler için devrede. Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T21:42+0300
2023-10-11T21:42+0300
2023-10-11T21:42+0300
türkiye
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İsrail-Filistin çatışmasındaki gerginlik de her geçen saat tansiyon artarken Türkiye'nin rehineler için Hamas'la müzakere süreci yönettiği bildirildi.Habertürk'in aktardığına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdi.Gazeteci Mehmet Akif Ersoy; "NedirNeDeğildir" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiğini anlattı.Kulis bilgisine göre; Türkiye Erdoğan'ın talimatıyla rehineler için Hamas'la müzakere sürecini başlatmış durumda.Ersoy; görüşmelerin İstihbarat Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde sürdüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/gazzeye-bombardiman-suruyor--israil-tam--taarruza-gecti-abd-destegini-yineledi-1076222717.html
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habertürk gazetesi, habertürk tv
habertürk gazetesi, habertürk tv
Cumhurbaşkanı Erdoğan rehineler için devrede: Hamas'la müzakere başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rehineler için devrede. Ankara rehineler için Hamas'la müzakere süreci yürütüyor
İsrail-Filistin çatışmasındaki gerginlik de her geçen saat tansiyon artarken Türkiye'nin rehineler için Hamas'la müzakere süreci yönettiği bildirildi.
Habertürk'in aktardığına
göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdi.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy; "NedirNeDeğildir" programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede gerginliğin daha fazla tırmanmaması için açıklamalar yaparken, rehineler için müzakere sürecinin yürütülmesi talimatı verdiğini anlattı.
Kulis bilgisine göre; Türkiye Erdoğan'ın talimatıyla rehineler için Hamas'la müzakere sürecini başlatmış durumda.
Ersoy; görüşmelerin İstihbarat Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde sürdüğünü söyledi.