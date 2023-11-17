https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ortadogudaki-kriz-sebebiyle-muhimmat-sorunu-yasiyoruz-1077493755.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ortadoğu'daki kriz sebebiyle mühimmat sorunu yaşıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ortadoğu'daki kriz sebebiyle mühimmat sorunu yaşıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle 155 mm'lik top mermisi bulmakta sıkıntı çektiklerini... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T13:29+0300
2023-11-17T13:29+0300
2023-11-17T13:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
abd
top mermisi
mühimmat
ortadoğu
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada şu anda tüm dünyada depoların boş olduğunu ve Batılı ortaklardan gelen mevcut tedarik miktarlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını açıkladı.Zelenskiy, Batı medyasına verdiği bir demeçte şu cümlelere yer verdi:Zelenskiy açıklamasına ayrıca ABD'nin 155 mm'lik top mermisi üretimini arttırma çabalarını memnuniyetle karşıladığını da ekledi.Daha önce Zelenskiy, Ortadoğu krizi nedeniyle Batı'nın Kiev'e verdiği desteğin azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, Pentagon şefi Lloyd Austin ise ABD'nin hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya askeri yardım sağlayabileceği ve sağlayacağı konusunda güvence vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, top mermisi, mühimmat, ortadoğu, israil-filistin, israil-filistin sorunu
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, top mermisi, mühimmat, ortadoğu, israil-filistin, israil-filistin sorunu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ortadoğu'daki kriz sebebiyle mühimmat sorunu yaşıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle 155 mm'lik top mermisi bulmakta sıkıntı çektiklerini açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada şu anda tüm dünyada depoların boş olduğunu ve Batılı ortaklardan gelen mevcut tedarik miktarlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını açıkladı.
Zelenskiy, Batı medyasına verdiği bir demeçte şu cümlelere yer verdi:
Bugün 155 mm kalibrelik top mermileriyle ilgili sorunlarımız var. Ortadoğu'da ilk etapta ne satın almaya başladıklarını düşünüyorsunuz? 155 mm kalibrelik top mermileri. Stoklarımız azaldı.
Zelenskiy açıklamasına ayrıca ABD'nin 155 mm'lik top mermisi üretimini arttırma çabalarını memnuniyetle karşıladığını da ekledi.
Daha önce Zelenskiy, Ortadoğu krizi nedeniyle Batı'nın Kiev'e verdiği desteğin azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, Pentagon şefi Lloyd Austin ise ABD'nin hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya askeri yardım sağlayabileceği ve sağlayacağı konusunda güvence vermişti.