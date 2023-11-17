https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ortadogudaki-kriz-sebebiyle-muhimmat-sorunu-yasiyoruz-1077493755.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ortadoğu'daki kriz sebebiyle mühimmat sorunu yaşıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ortadoğu'daki kriz sebebiyle mühimmat sorunu yaşıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle 155 mm'lik top mermisi bulmakta sıkıntı çektiklerini... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T13:29+0300

2023-11-17T13:29+0300

2023-11-17T13:29+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

top mermisi

mühimmat

ortadoğu

israil-filistin

israil-filistin sorunu

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Ukrayna Devlet Başkanı yaptığı açıklamada şu anda tüm dünyada depoların boş olduğunu ve Batılı ortaklardan gelen mevcut tedarik miktarlarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını açıkladı.Zelenskiy, Batı medyasına verdiği bir demeçte şu cümlelere yer verdi:Zelenskiy açıklamasına ayrıca ABD'nin 155 mm'lik top mermisi üretimini arttırma çabalarını memnuniyetle karşıladığını da ekledi.Daha önce Zelenskiy, Ortadoğu krizi nedeniyle Batı'nın Kiev'e verdiği desteğin azalmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmiş, Pentagon şefi Lloyd Austin ise ABD'nin hem İsrail'e hem de Ukrayna'ya askeri yardım sağlayabileceği ve sağlayacağı konusunda güvence vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html

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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, top mermisi, mühimmat, ortadoğu, israil-filistin, israil-filistin sorunu