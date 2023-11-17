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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231117/biden-ukrayna-ve-israile-yardim-icermeyen-gecici-butce-yasasini-imzaladi-1077487224.html
Biden, Ukrayna ve İsrail'e yardım içermeyen geçici bütçe yasasını imzaladı
Biden, Ukrayna ve İsrail'e yardım içermeyen geçici bütçe yasasını imzaladı
ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzalayarak yasalaştırdı. Yasada Ukrayna ve İsrail'e kaynak aktarılması... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T10:50+0300
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Başkan Biden, Ukrayna ve İsrail'e yardım içermediği için merakla beklenen yeni geçici bütçe tasarısının onay sürecini tamamladı.Biden, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'dan geçen tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edilmişti.Ukrayna'ya yardımı öngörmeyen 2. geçici bütçeYasayla uygulamaya koyulan geçici bütçe, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2. geçici bütçe oldu.ABD yasalarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
https://sputniknews.com.tr/20231116/abd-senatosundan-hukumetin-iflasini-onleme-tasarisi-onaylandi-israil-ve-ukraynaya-destek-yok-1077441302.html
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abd, joe biden, israil, israil-filistin, ukrayna, pentagon, abd temsilciler meclisi, abd senatosu
abd, joe biden, israil, israil-filistin, ukrayna, pentagon, abd temsilciler meclisi, abd senatosu

Biden, Ukrayna ve İsrail'e yardım içermeyen geçici bütçe yasasını imzaladı

10:50 17.11.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© Sputnik / Стрингер
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ABD Başkanı Joe Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzalayarak yasalaştırdı. Yasada Ukrayna ve İsrail'e kaynak aktarılması öngörülmüyor.
Başkan Biden, Ukrayna ve İsrail'e yardım içermediği için merakla beklenen yeni geçici bütçe tasarısının onay sürecini tamamladı.
Biden, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'dan geçen tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.
Enerji, Tarım, Ulaştırma, Konut ve Kentsel Gelişim gibi bakanlıklara 19 Ocak'a, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) da aralarında bulunduğu hükümetin geri kalanına ise 2 Şubat'a kadar finansman sağlanmasını öngören tasarı, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin ardından Demokratların hakimiyetindeki ABD Senatosu'nda da kabul edilmişti.

Ukrayna'ya yardımı öngörmeyen 2. geçici bütçe

Yasayla uygulamaya koyulan geçici bütçe, 1 Ekim 2023'de başlayan 2024 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 2. geçici bütçe oldu.
ABD yasalarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
Capitol building in Washington ABD Senato - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2023
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ABD Senatosu 'hükümetin iflasını' önleme tasarısını onayladı: İsrail ve Ukrayna'ya destek yok
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