https://sputniknews.com.tr/20231008/israil-hukumeti-resmi-savas-ilani-maddesini-uygulamaya-koydu-1076141981.html
İsrail Hükümeti ‘resmi savaş ilanı’ maddesini uygulamaya koydu
İsrail Hükümeti ‘resmi savaş ilanı’ maddesini uygulamaya koydu
İsrail’in askeri-siyasi kabinesinin, 'resmi savaş ilanı' anlamına gelen Anayasa’nın 40. maddesini yürürlüğe koyduğu belirtildi. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T16:06+0300
2023-10-08T16:06+0300
2023-10-08T16:06+0300
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İsrail Hükümet Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin askeri-siyasi kabinesi, Anayasa’nın 40. maddesini yürürlüğe koydu. Bu madde, resmi savaş ilanı anlamına geliyor.İsrail Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarını yüksek alarma geçirirken, bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama' talimatı verildi.Neler yaşandı?Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.Şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bin 48'e yükseldiği duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231008/hamas-sizdi-israil-savastayiz-dedi-israil-filistin-geriliminde-son-durum-1076138427.html
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israil, israil-filistin, savaş, gazze, gazze şeridi
israil, israil-filistin, savaş, gazze, gazze şeridi
İsrail Hükümeti ‘resmi savaş ilanı’ maddesini uygulamaya koydu
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İsrail’in askeri-siyasi kabinesinin, 'resmi savaş ilanı' anlamına gelen Anayasa’nın 40. maddesini yürürlüğe koyduğu belirtildi.
İsrail Hükümet Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin askeri-siyasi kabinesi, Anayasa’nın 40. maddesini yürürlüğe koydu. Bu madde, resmi savaş ilanı anlamına geliyor.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, diplomatik misyonlarını yüksek alarma geçirirken, bu kapsamda, diplomatlara 'güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama' talimatı verildi.
Neler yaşandı?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1.990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bin 48'e yükseldiği duyurulmuştu.