https://sputniknews.com.tr/20231205/gazzeden-tahliye-edilen-turk-vatandaslari-istanbula-ulasti--1078076042.html
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı
Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı yoluyla tahliye edilen 130 Türk vatandaşı, İstanbul'a ulaştı. 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T06:41+0300
2023-12-05T06:41+0300
2023-12-05T06:41+0300
israil- filistin çatışması
türkiye
türk vatandaşı
gazze
refah sınır kapısı
istanbul
kahire
mısır
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesiyle Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye getirilen 130 Türk vatandaşları ve yakınları, gece saatlerinde Mısır'dan İstanbul'a yolculukla Türk Hava Yolları'na ait uçakla 02.30 sıralarında ülkeye vardı. Havalimanında bulunan VİP terminaline getirilen çok sayıda kadın, yaşlı ve çocukların olduğu grup, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20231204/gazzede-israil-bombardimanlarinda-olenlerin-sayisi-16-bine-yaklasti-1078075190.html
gazze
refah sınır kapısı
istanbul
kahire
mısır
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türkiye, türk vatandaşı, gazze, refah sınır kapısı, istanbul, kahire, mısır
türkiye, türk vatandaşı, gazze, refah sınır kapısı, istanbul, kahire, mısır
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a ulaştı
Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı yoluyla tahliye edilen 130 Türk vatandaşı, İstanbul'a ulaştı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesiyle Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı aracılığıyla Mısır'ın başkenti Kahire'ye getirilen 130 Türk vatandaşları ve yakınları, gece saatlerinde Mısır'dan İstanbul'a yolculukla Türk Hava Yolları'na ait uçakla 02.30 sıralarında ülkeye vardı.
Havalimanında bulunan VİP terminaline getirilen çok sayıda kadın, yaşlı ve çocukların olduğu grup, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü.