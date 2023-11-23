https://sputniknews.com.tr/20231123/tahliye-edilen-rus-doktor-gazzeden-acilan-guvenli-koridoru-olum-yolu-diye-nitelendirdi-1077613547.html

Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi

Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ve Domodedovo Havalimanı'na gelen Rusya vatandaşı doktor, bölgede açılan güvenli koridorda yolda yatan cansız bedenlerin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T14:31+0300

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video

israil-filistin

gazze şeridi

gazze

israil- filistin çatışması

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Gazze Şeridi’nden tahliye edilen Rusları ve aile fertlerini taşıyan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağı, dün gece Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na indi. Son olarak tahliye edilen 117 kişi ile birlikte çatışma bölgesinden toplam 525 kişi çıkarılmış oldu.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Elnajar İsmail, “Gazze'de kuzeyden güneye güvenli denebilecek yer yok, insanlar ölüyor, yok oluyor, onların açtığı güvenli yol ölüm yoludur, orada her yerde cansız bedenler yatıyor. Hele elinizde telefon ya da farklı bir şey varsa Tanrı korusun, hemen ateş ediyorlar” diye konuştu.Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yiyeceklerinin tükendiğini, bölgede ne elektrik, ne su ne de internet olduğunu anlatan İsmail, “İki milyon insan, bu insanların, Gazzeli olmalarının dışında hiçbir suçu yok. Onlar öldürülüyor. Savaşın 46. günü, ne aydınlatma, ne su, ne elektrik, ne de internet var, kuzey bölgelerde artık yiyecek te yok” vurgusunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20231120/gazzeden-tahliye-edilen-117-rus-vatandasi-moskovaya-indi-1077572472.html

gazze şeridi

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Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi 2023-11-23T14:31+0300 true PT0M45S

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video, israil-filistin, gazze şeridi, gazze