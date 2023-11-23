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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/tahliye-edilen-rus-doktor-gazzeden-acilan-guvenli-koridoru-olum-yolu-diye-nitelendirdi-1077613547.html
Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi
Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ve Domodedovo Havalimanı'na gelen Rusya vatandaşı doktor, bölgede açılan güvenli koridorda yolda yatan cansız bedenlerin... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T14:31+0300
2023-11-23T14:31+0300
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israil-filistin
gazze şeridi
gazze
israil- filistin çatışması
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Gazze Şeridi’nden tahliye edilen Rusları ve aile fertlerini taşıyan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağı, dün gece Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na indi. Son olarak tahliye edilen 117 kişi ile birlikte çatışma bölgesinden toplam 525 kişi çıkarılmış oldu.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Elnajar İsmail, “Gazze'de kuzeyden güneye güvenli denebilecek yer yok, insanlar ölüyor, yok oluyor, onların açtığı güvenli yol ölüm yoludur, orada her yerde cansız bedenler yatıyor. Hele elinizde telefon ya da farklı bir şey varsa Tanrı korusun, hemen ateş ediyorlar” diye konuştu.Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yiyeceklerinin tükendiğini, bölgede ne elektrik, ne su ne de internet olduğunu anlatan İsmail, “İki milyon insan, bu insanların, Gazzeli olmalarının dışında hiçbir suçu yok. Onlar öldürülüyor. Savaşın 46. günü, ne aydınlatma, ne su, ne elektrik, ne de internet var, kuzey bölgelerde artık yiyecek te yok” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20231120/gazzeden-tahliye-edilen-117-rus-vatandasi-moskovaya-indi-1077572472.html
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Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi
Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi
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video, israil-filistin, gazze şeridi, gazze
video, israil-filistin, gazze şeridi, gazze

Tahliye edilen Rus doktor, Gazze'den açılan güvenli koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi

14:31 23.11.2023
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Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ve Domodedovo Havalimanı'na gelen Rusya vatandaşı doktor, bölgede açılan güvenli koridorda yolda yatan cansız bedenlerin olduğunu anlatarak, koridoru ‘ölüm yolu’ diye nitelendirdi.
Gazze Şeridi’nden tahliye edilen Rusları ve aile fertlerini taşıyan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağı, dün gece Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na indi. Son olarak tahliye edilen 117 kişi ile birlikte çatışma bölgesinden toplam 525 kişi çıkarılmış oldu.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Elnajar İsmail, “Gazze'de kuzeyden güneye güvenli denebilecek yer yok, insanlar ölüyor, yok oluyor, onların açtığı güvenli yol ölüm yoludur, orada her yerde cansız bedenler yatıyor. Hele elinizde telefon ya da farklı bir şey varsa Tanrı korusun, hemen ateş ediyorlar” diye konuştu.
Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşayan nüfusun yiyeceklerinin tükendiğini, bölgede ne elektrik, ne su ne de internet olduğunu anlatan İsmail, “İki milyon insan, bu insanların, Gazzeli olmalarının dışında hiçbir suçu yok. Onlar öldürülüyor. Savaşın 46. günü, ne aydınlatma, ne su, ne elektrik, ne de internet var, kuzey bölgelerde artık yiyecek te yok” vurgusunu yaptı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) Gazze tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
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