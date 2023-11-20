https://sputniknews.com.tr/20231120/gazzeden-tahliye-edilen-117-rus-vatandasi-moskovaya-indi-1077572472.html
Gazze'den tahliye edilen 117 Rus vatandaşı Moskova'ya indi
Gazze'den tahliye edilen 117 Rus vatandaşı Moskova'ya indi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Gazze'den tahliye edilen 117 Rus vatandaşının başkent Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na indiğini bildirdi. Toplam 525... 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T10:17+0300
2023-11-20T10:17+0300
2023-11-20T10:17+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
rus vatandaşı
tahliye
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
moskova
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Bakanlığın resmi Telegram kanalında yer alan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Il-76 nakliye uçağı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 117 Rus vatandaşı ve aile fertlerini başkent Moskova’ya ulaştırmıştır” ifadelerine yer verildi.Yolcuların bir kısmının akrabalarının yanına, bir kısmının ise Moskova yakınlarında yer alan Klin ve Volokolamsk ilçelerindeki geçici konaklama merkezlerine gittiğini belirten bakanlık, tahliye edilen Rus vatandaşlarına tıbbi ve psikolojik yardım sunulduğunu da ekledi.Bakanlık, toplamda 525 kişinin Kahire'den Rusya'ya nakledildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/rusyadan-gazzeye-yeni-insani-yardim-yola-cikti-1077569928.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, tahliye, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), moskova
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, rus vatandaşı, tahliye, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), moskova
Gazze'den tahliye edilen 117 Rus vatandaşı Moskova'ya indi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS), Gazze'den tahliye edilen 117 Rus vatandaşının başkent Moskova’daki Domodedovo Havalimanı’na indiğini bildirdi. Toplam 525 Rus vatandaşının çatışma bölgesinden çıkarıldığını vurguladı.
Bakanlığın resmi Telegram kanalında yer alan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Il-76 nakliye uçağı, Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 117 Rus vatandaşı ve aile fertlerini başkent Moskova’ya ulaştırmıştır
” ifadelerine yer verildi.
Yolcuların bir kısmının akrabalarının yanına, bir kısmının ise Moskova yakınlarında yer alan Klin ve Volokolamsk ilçelerindeki geçici konaklama merkezlerine gittiğini belirten bakanlık, tahliye edilen Rus vatandaşlarına tıbbi ve psikolojik yardım sunulduğunu da ekledi.
Bakanlık, toplamda 525 kişinin Kahire'den Rusya'ya nakledildiğini kaydetti.