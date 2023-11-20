https://sputniknews.com.tr/20231120/rusyadan-gazzeye-yeni-insani-yardim-yola-cikti-1077569928.html
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım yola çıktı
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım yola çıktı
Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. 20.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-20T09:05+0300
2023-11-20T09:05+0300
2023-11-20T09:05+0300
israil- filistin çatışması
gazze
gazze şeridi
rusya
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
filistin
insani yardım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077450079_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_9abfd465bc1e743108993ef252332c70.jpg
Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 27 tonluk insani yardım toplandığını duyururken, yardım paketinin içerisinde jeneratör, kıyafet, yiyecek ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin olduğunu kaydetti.Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağının çağı, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinin başkenti Mahaçkale’den Mısır’a doğru havalandığını bildiren Acil Durumlar Bakanlığı, tüm uçuşların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla gerçekleştirildiğini de hatırlattı.Dağıstan lideri Sergey Melikov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Mahaçkale’den kalkan insani yardım paketinin Dağıstanlılar tarafından Filistin halkına gönderilen ilk insani yardım kargosu olduğunu söylerken, “Tüm cumhuriyetten insani yardım topladık. Cömert iş insanlarımız gerekli yükün tamamını bizzat ödemeye istekli olduklarını ifade ettiler, ancak biz onlara her Dağıstanlıya bu iyiliğe katılma fırsatı vermenin ne kadar önemli olduğunu anlattık” ifadelerini kullandı.Bakanlık, 16 Ekim’de Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 21 ton insani yardım taşıyan uçağın Mısır'a doğru yola çıktığını duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Gazze'deki sivil nüfusun acılarının hafifletilmesi için insani çabalarına aktif şekilde devam ettiğini söyleyerek abluka altındaki Gazze'de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Mısır Kızılayı'na toplamda 140 tondan fazla insani yardım teslim edildiğini belirtmişti.İsrail'in Gazze Şeridi'ni acımasız şekilde abluka altına aldığı koşullarda insani felaketin boyutunun genişlediğine vurgu yapan Zaharova, Gazze Şeridi'nde hala ciddi bir gıda, ilaç ve akaryakıt sıkıntısı yaşandığının altını çizmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-sakinlerine-190-ton-insani-yardim-ulastirdi-1077526871.html
gazze
gazze şeridi
rusya
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/10/1077450079_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_3f3dd531556c06176696a08ffde82480.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gazze, gazze şeridi, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), filistin, insani yardım
gazze, gazze şeridi, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), filistin, insani yardım
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım yola çıktı
Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 27 tonluk insani yardım toplandığını duyururken, yardım paketinin içerisinde jeneratör, kıyafet, yiyecek ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin olduğunu kaydetti.
Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağının çağı, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinin başkenti Mahaçkale’den Mısır’a doğru havalandığını bildiren Acil Durumlar Bakanlığı, tüm uçuşların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ve Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla gerçekleştirildiğini de hatırlattı.
Dağıstan lideri Sergey Melikov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Mahaçkale’den kalkan insani yardım paketinin Dağıstanlılar tarafından Filistin halkına gönderilen ilk insani yardım kargosu olduğunu söylerken, “Tüm cumhuriyetten insani yardım topladık. Cömert iş insanlarımız gerekli yükün tamamını bizzat ödemeye istekli olduklarını ifade ettiler, ancak biz onlara her Dağıstanlıya bu iyiliğe katılma fırsatı vermenin ne kadar önemli olduğunu anlattık” ifadelerini kullandı.
Bakanlık, 16 Ekim’de Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 21 ton insani yardım taşıyan uçağın Mısır'a doğru yola çıktığını duyurmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Gazze'deki sivil nüfusun acılarının hafifletilmesi için insani çabalarına aktif şekilde devam ettiğini söyleyerek abluka altındaki Gazze'de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Mısır Kızılayı'na toplamda 140 tondan fazla insani yardım teslim edildiğini belirtmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ni acımasız şekilde abluka altına aldığı koşullarda insani felaketin boyutunun genişlediğine vurgu yapan Zaharova, Gazze Şeridi'nde
hala ciddi bir gıda, ilaç ve akaryakıt sıkıntısı yaşandığının altını çizmişti.