https://sputniknews.com.tr/20231120/rusyadan-gazzeye-yeni-insani-yardim-yola-cikti-1077569928.html

Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım yola çıktı

Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım yola çıktı

Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T09:05+0300

2023-11-20T09:05+0300

2023-11-20T09:05+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

rusya

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

filistin

insani yardım

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Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 27 tonluk insani yardım toplandığını duyururken, yardım paketinin içerisinde jeneratör, kıyafet, yiyecek ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin olduğunu kaydetti.Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağının çağı, Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyetinin başkenti Mahaçkale’den Mısır’a doğru havalandığını bildiren Acil Durumlar Bakanlığı, tüm uçuşların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla gerçekleştirildiğini de hatırlattı.Dağıstan lideri Sergey Melikov, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Mahaçkale’den kalkan insani yardım paketinin Dağıstanlılar tarafından Filistin halkına gönderilen ilk insani yardım kargosu olduğunu söylerken, “Tüm cumhuriyetten insani yardım topladık. Cömert iş insanlarımız gerekli yükün tamamını bizzat ödemeye istekli olduklarını ifade ettiler, ancak biz onlara her Dağıstanlıya bu iyiliğe katılma fırsatı vermenin ne kadar önemli olduğunu anlattık” ifadelerini kullandı.Bakanlık, 16 Ekim’de Gazze Şeridi'ndeki nüfus için 21 ton insani yardım taşıyan uçağın Mısır'a doğru yola çıktığını duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Gazze'deki sivil nüfusun acılarının hafifletilmesi için insani çabalarına aktif şekilde devam ettiğini söyleyerek abluka altındaki Gazze'de bulunan ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Mısır Kızılayı'na toplamda 140 tondan fazla insani yardım teslim edildiğini belirtmişti.İsrail'in Gazze Şeridi'ni acımasız şekilde abluka altına aldığı koşullarda insani felaketin boyutunun genişlediğine vurgu yapan Zaharova, Gazze Şeridi'nde hala ciddi bir gıda, ilaç ve akaryakıt sıkıntısı yaşandığının altını çizmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-sakinlerine-190-ton-insani-yardim-ulastirdi-1077526871.html

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gazze, gazze şeridi, rusya, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), filistin, insani yardım