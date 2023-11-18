https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-sakinlerine-190-ton-insani-yardim-ulastirdi-1077526871.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze sakinlerine 190 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze sakinlerine 190 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi sakinlerine 190 ton insani yardım ulaştırdığını duyurdu. 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T12:00+0300
2023-11-18T12:00+0300
2023-11-18T12:00+0300
israil- filistin çatışması
rusya
rusya acil durumlar bakanlığı
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
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Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasında, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uçakları halihazırda Gazze Şeridi sakinlerine 190 ton insani yardım ulaştırdı” denildi.Açıklamada, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni'den kalkan 30 tonluk insani yardım malzemelerini taşıyan bir uçağın daha Mısır'a indiği ve malzemelerin Gazze Şeridi sakinlerine iletilmek üzere Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20231117/putin-gazze-seridinde-ve-genel-olarak-filistinde-cok-korkunc-seyler-yasaniyor-1077508695.html
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rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
rusya, rusya acil durumlar bakanlığı, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze sakinlerine 190 ton insani yardım ulaştırdı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi sakinlerine 190 ton insani yardım ulaştırdığını duyurdu.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamasında, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uçakları halihazırda Gazze Şeridi sakinlerine 190 ton insani yardım ulaştırdı” denildi.
Açıklamada, Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’ın başkenti Grozni'den kalkan 30 tonluk insani yardım malzemelerini taşıyan bir uçağın daha Mısır'a indiği ve malzemelerin Gazze Şeridi sakinlerine iletilmek üzere Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edileceği belirtildi.