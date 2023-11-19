https://sputniknews.com.tr/20231119/rusya-disisleri-bakanligi-gazzedeki-900-vatandasimizin-558i-tahliye-etti-1077556981.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 558'ini tahliye ettik
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 558'ini tahliye ettik
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden ayrılmak için diplomatik misyonlara başvuran 900 Rus vatandaşından 558’inin tahliye edildiğini duyururken... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T16:49+0300
2023-11-19T16:49+0300
2023-11-19T16:53+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yardım isteyen yaklaşık 900 yurttaşımızdan toplam 558'i Gazze Şeridi'nden tahliye edilmiş olup, bunlardan 408'i halihazırda Mısır'dan Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) uçakları yardımıyla Rusya'ya nakledilmiştir” denildi.Mısır’daki Refah Sınır Kapısı kontrol noktasında durumun halen zor olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, devam eden çatışmalar ve kontrol noktasının sınırlı kapasitesi dikkate alınarak yabancıların Gazze'den tahliyesinin aşamalı olarak devam ettiği de ekledi.Filistin’de çatışma bölgesinden 117 Rus daha, aile fertleri ile birlikte Moskova’ya götürülecekRusya Acil Durumlar Bakanlığı, Filistin’deki çatışma bölgesinden 117 Rusya vatandaşının daha, aile fertleri ile birlikte sıradaki özel seferle Moskova'ya götürüleceğini duyurdu.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sıradaki özel seferi ile 117 Rusya vatandaşı ile aile fertlerini Filistin-İsrail çatışma bölgesinden Moskova'ya ulaştıracak. Kahire'de Rus kurtarıcılar, psikologlar ve doktorlar vatandaşlara gerekli tüm tıbbi ve psikolojik yardımı sağlıyor, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor” ifadelerine yer verildi.Çatışma bölgesinden şu an itibarı ile 550’den fazla kişinin tahliye edilebildiğine dikkat çekilen açıklamada, Acil Durumlar Bakanlığı’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Ruslarına tahliyesine yönelik çalışmalara devam ettiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-sakinlerine-190-ton-insani-yardim-ulastirdi-1077526871.html
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gazze, gazze şeridi, rusya, israil
gazze, gazze şeridi, rusya, israil
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 558'ini tahliye ettik
16:49 19.11.2023 (güncellendi: 16:53 19.11.2023)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden ayrılmak için diplomatik misyonlara başvuran 900 Rus vatandaşından 558’inin tahliye edildiğini duyururken, bölgeden tahliye edilenlerden 408'inin Rusya'da olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yardım isteyen yaklaşık 900 yurttaşımızdan toplam 558'i Gazze Şeridi'nden tahliye edilmiş olup, bunlardan 408'i halihazırda Mısır'dan Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) uçakları yardımıyla Rusya'ya nakledilmiştir” denildi.
Mısır’daki Refah Sınır Kapısı kontrol noktasında durumun halen zor olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, devam eden çatışmalar ve kontrol noktasının sınırlı kapasitesi dikkate alınarak yabancıların Gazze'den tahliyesinin aşamalı olarak devam ettiği de ekledi.
Filistin’de çatışma bölgesinden 117 Rus daha, aile fertleri ile birlikte Moskova’ya götürülecek
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Filistin’deki çatışma bölgesinden 117 Rusya vatandaşının daha, aile fertleri ile birlikte sıradaki özel seferle Moskova'ya götürüleceğini duyurdu.
Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sıradaki özel seferi ile 117 Rusya vatandaşı ile aile fertlerini Filistin-İsrail çatışma bölgesinden Moskova'ya ulaştıracak. Kahire'de Rus kurtarıcılar, psikologlar ve doktorlar vatandaşlara gerekli tüm tıbbi ve psikolojik yardımı sağlıyor, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor” ifadelerine yer verildi.
Çatışma bölgesinden şu an itibarı ile 550’den fazla kişinin tahliye edilebildiğine dikkat çekilen açıklamada, Acil Durumlar Bakanlığı’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Ruslarına tahliyesine yönelik çalışmalara devam ettiği vurgulandı.