https://sputniknews.com.tr/20231119/rusya-disisleri-bakanligi-gazzedeki-900-vatandasimizin-558i-tahliye-etti-1077556981.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 558'ini tahliye ettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Gazze'deki 900 vatandaşımızdan 558'ini tahliye ettik

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nden ayrılmak için diplomatik misyonlara başvuran 900 Rus vatandaşından 558’inin tahliye edildiğini duyururken... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T16:49+0300

2023-11-19T16:49+0300

2023-11-19T16:53+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Yardım isteyen yaklaşık 900 yurttaşımızdan toplam 558'i Gazze Şeridi'nden tahliye edilmiş olup, bunlardan 408'i halihazırda Mısır'dan Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) uçakları yardımıyla Rusya'ya nakledilmiştir” denildi.Mısır’daki Refah Sınır Kapısı kontrol noktasında durumun halen zor olduğuna dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, devam eden çatışmalar ve kontrol noktasının sınırlı kapasitesi dikkate alınarak yabancıların Gazze'den tahliyesinin aşamalı olarak devam ettiği de ekledi.Filistin’de çatışma bölgesinden 117 Rus daha, aile fertleri ile birlikte Moskova’ya götürülecekRusya Acil Durumlar Bakanlığı, Filistin’deki çatışma bölgesinden 117 Rusya vatandaşının daha, aile fertleri ile birlikte sıradaki özel seferle Moskova'ya götürüleceğini duyurdu.Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın sıradaki özel seferi ile 117 Rusya vatandaşı ile aile fertlerini Filistin-İsrail çatışma bölgesinden Moskova'ya ulaştıracak. Kahire'de Rus kurtarıcılar, psikologlar ve doktorlar vatandaşlara gerekli tüm tıbbi ve psikolojik yardımı sağlıyor, yiyecek ve su ihtiyaçlarını karşılıyor” ifadelerine yer verildi.Çatışma bölgesinden şu an itibarı ile 550’den fazla kişinin tahliye edilebildiğine dikkat çekilen açıklamada, Acil Durumlar Bakanlığı’nın Rusya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Ruslarına tahliyesine yönelik çalışmalara devam ettiği vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20231118/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-sakinlerine-190-ton-insani-yardim-ulastirdi-1077526871.html

israil

gazze

gazze şeridi

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gazze, gazze şeridi, rusya, israil