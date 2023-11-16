Kanada Başbakanı Trudeau'ya restoranda Gazze protestosu: Restoranı terk etmek zorunda kaldı

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'ye yönelik tutumu nedeniyle Kanadalılar tarafından protesto ediliyor.



Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver’daki bir restoranda akşam yemeği yediği sırada ateşkes çağrısında bulunan bir grup tarafından protesto edildi.



Proestocular, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.



Protestonun ardından Trudeau, restoranda bulunan müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinde restorandan ayrıldı.



Protesto sonrası 2 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

