https://sputniknews.com.tr/20231116/kanada-basbakani-trudeauya-restoranda-gazze-protestosu-restorani-terk-etmek-zorunda-kaldi-1077448077.html
Kanada Başbakanı Trudeau'ya restoranda Gazze protestosu: Restoranı terk etmek zorunda kaldı
Kanada Başbakanı Trudeau'ya restoranda Gazze protestosu: Restoranı terk etmek zorunda kaldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı tutumu nedeniyle akşam yemeği yediği sırada restoranda Filistin destekçisi bir grup... 16.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-16T10:56+0300
2023-11-16T10:56+0300
2023-11-16T10:56+0300
video
kanada
justin trudeau
israil-filistin
gazze
gazze protestosu
dünya
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İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'ye yönelik tutumu nedeniyle Kanadalılar tarafından protesto ediliyor.Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver’daki bir restoranda akşam yemeği yediği sırada ateşkes çağrısında bulunan bir grup tarafından protesto edildi.Proestocular, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.Protestonun ardından Trudeau, restoranda bulunan müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinde restorandan ayrıldı.Protesto sonrası 2 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.
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Kanada Başbakanı Trudeau'ya restoranda Gazze protestosu
Kanada Başbakanı Trudeau'ya restoranda Gazze protestosu
2023-11-16T10:56+0300
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video, kanada, justin trudeau, israil-filistin, gazze, gazze protestosu, видео
video, kanada, justin trudeau, israil-filistin, gazze, gazze protestosu, видео
Kanada Başbakanı Trudeau'ya restoranda Gazze protestosu: Restoranı terk etmek zorunda kaldı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'ye yönelik saldırılara karşı tutumu nedeniyle akşam yemeği yediği sırada restoranda Filistin destekçisi bir grup tarafından protesto edildi. Protesto sonrası 2 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Gazze'ye yönelik tutumu nedeniyle Kanadalılar tarafından protesto ediliyor.
Trudeau, dün akşam saatlerinde Vancouver’daki bir restoranda akşam yemeği yediği sırada ateşkes çağrısında bulunan bir grup tarafından protesto edildi.
Proestocular, "Ateşkes hemen şimdi", "Gazze'deki kuşatmaya hemen son verin", “Elleriniz kanlı” ve “Özgür Filistin” sloganları attı.
Protestonun ardından Trudeau, restoranda bulunan müşterilerden özür dileyerek korumaları eşliğinde restorandan ayrıldı.
Protesto sonrası 2 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.