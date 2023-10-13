https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-disisleri-bakanligi-sozcusu-gazzedeki-son-hamas-savascisi-yok-edilene-kadar-savasilacak-1076317181.html
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki son Hamas savaşçısı yok edilene kadar savaşılacak
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki son Hamas savaşçısı yok edilene kadar savaşılacak
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kaabiya, "Suriye'ye yönelik son saldırıların İran'a bir uyarı olduğunu" söyledi. Kaabiya, "İsrail savaşı ancak Gazze'deki... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T18:57+0300
2023-10-13T18:57+0300
2023-10-13T18:57+0300
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İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Arap Basını Sözcüsü Hasan Kaabiya, Sputnik'e İsrail-Filistin arasında meydana gelen olaylar ile ilgili açıklamada bulundu.İsrail ordusunun savaşın ilk saatlerinde yapılan hataları dikkate alarak yaklaşık 400 bin askeri seferber ettiğini belirten Bakanlık Sözcüsü, her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak İsrailli yetkililerin kara operasyonu da dahil olmak üzere her türlü senaryonu tartıştığının altını çizdi.Sözcü Kaabiya açıklamasında şu cümlelere yer verdi:İran Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti sırasında İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılar hakkında da konuşan Kaabiya, bu saldırıların Tahran'a ve tüm terör örgütlerine savaşa müdahil olmamaları yönünde bir uyarı olduğunu belirtti. Saldırının İranlı bakana yönelik olmadığını belirten Kaabiya, topraklarını Hizbullah'ın destekçilerine İran füzelerini teslim etmek için koridor olarak kullanılan Suriye de dahil olmak üzere bir uyarı olduğunu ifade etti.Sözcü, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:
https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasina-dair-konusan-putin-rusya-arabulucu-olabilir-1076312777.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, hamas, israil dışişleri bakanlığı
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki son Hamas savaşçısı yok edilene kadar savaşılacak
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kaabiya, "Suriye'ye yönelik son saldırıların İran'a bir uyarı olduğunu" söyledi. Kaabiya, "İsrail savaşı ancak Gazze'deki tüm Hamas üyeleri son savaşçıya kadar ortadan kaldırıldığında sona erdirecektir" ifadelerini kullandı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Arap Basını Sözcüsü Hasan Kaabiya, Sputnik'e İsrail-Filistin arasında meydana gelen olaylar ile ilgili açıklamada bulundu.
İsrail ordusunun savaşın ilk saatlerinde yapılan hataları dikkate alarak yaklaşık 400 bin askeri seferber ettiğini belirten Bakanlık Sözcüsü, her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak İsrailli yetkililerin kara operasyonu da dahil olmak üzere her türlü senaryonu tartıştığının altını çizdi.
Sözcü Kaabiya açıklamasında şu cümlelere yer verdi:
Tel Aviv İsrailli mahkumların güvenliğini önemsiyor ve Gazze'ye roket saldırıları düzenlerken bu faktörü göz önünde bulunduruyor. Hamas da onların güvenliği konusunda tam sorumluluk taşımaktadır. Ayrıca, esir değişimi için arabuluculuk yapmak amacıyla bazı ülkelerle temaslar sürdürülmektedir.
İran Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti sırasında İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılar hakkında da konuşan Kaabiya, bu saldırıların Tahran'a ve tüm terör örgütlerine savaşa müdahil olmamaları yönünde bir uyarı olduğunu belirtti. Saldırının İranlı bakana yönelik olmadığını belirten Kaabiya, topraklarını Hizbullah'ın destekçilerine İran füzelerini teslim etmek için koridor olarak kullanılan Suriye de dahil olmak üzere bir uyarı olduğunu ifade etti.
Sözcü, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:
Gazze halkı bizim düşmanımız değil. Hamas tünel kazarak ve sığınaklar inşa ederek bölgeyi savaş alanına çevirdi. İsrail savaşı ancak Gazze'deki tüm Hamas üyeleri son savaşçıya kadar ortadan kaldırıldığında sona erdirecektir.