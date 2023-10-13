https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-disisleri-bakanligi-sozcusu-gazzedeki-son-hamas-savascisi-yok-edilene-kadar-savasilacak-1076317181.html

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki son Hamas savaşçısı yok edilene kadar savaşılacak

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Gazze'deki son Hamas savaşçısı yok edilene kadar savaşılacak

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kaabiya, "Suriye'ye yönelik son saldırıların İran'a bir uyarı olduğunu" söyledi. Kaabiya, "İsrail savaşı ancak Gazze'deki... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-13T18:57+0300

2023-10-13T18:57+0300

2023-10-13T18:57+0300

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İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Arap Basını Sözcüsü Hasan Kaabiya, Sputnik'e İsrail-Filistin arasında meydana gelen olaylar ile ilgili açıklamada bulundu.İsrail ordusunun savaşın ilk saatlerinde yapılan hataları dikkate alarak yaklaşık 400 bin askeri seferber ettiğini belirten Bakanlık Sözcüsü, her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak İsrailli yetkililerin kara operasyonu da dahil olmak üzere her türlü senaryonu tartıştığının altını çizdi.Sözcü Kaabiya açıklamasında şu cümlelere yer verdi:İran Dışişleri Bakanı'nın Şam ziyareti sırasında İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılar hakkında da konuşan Kaabiya, bu saldırıların Tahran'a ve tüm terör örgütlerine savaşa müdahil olmamaları yönünde bir uyarı olduğunu belirtti. Saldırının İranlı bakana yönelik olmadığını belirten Kaabiya, topraklarını Hizbullah'ın destekçilerine İran füzelerini teslim etmek için koridor olarak kullanılan Suriye de dahil olmak üzere bir uyarı olduğunu ifade etti.Sözcü, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasina-dair-konusan-putin-rusya-arabulucu-olabilir-1076312777.html

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