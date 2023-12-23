https://sputniknews.com.tr/20231223/filistinin-bm-daimi-temsilcisi-mansur-israil-filistin-halkinin-gelecegini-de-hedef-aliyor-1078841351.html

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: İsrail Filistin halkının geleceğini de hedef alıyor

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur: İsrail Filistin halkının geleceğini de hedef alıyor

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistin halkının sadece geçmişi ve şu anını değil, geleceğini de hedef aldığını... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T13:34+0300

2023-12-23T13:34+0300

2023-12-23T13:34+0300

israil- filistin çatışması

riyad mansur

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

birleşmiş milletler (bm)

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

çocuk ölümü

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BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Mansur, İsrail'in Filistin halkının çocuklarını öldürmekle kalmayıp sağ kalanlar üzerinde travmalar oluşturduğunu ve onları ömür boyu taşıyacakları fiziksel zararlara maruz bıraktığını kaydetti.Mansur, Filistin'de ölen çocukların sayısının dayanılmaz bir trajedi olduğunu belirterek, öksüz kalan 25 bin çocuk ile yaralanan ve uzuvlarını kaybeden on binlerce çocuğun da unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.İsrail'in saldırılarında zulüm gören çocuklardan biri olan Dünya'nın yaşadıklarını anlatan Mansur, 12 yaşındaki kızın ebeveynleri ile kız ve erkek kardeşlerinin öldüğü İsrail'in hava saldırılarında bacağını kaybettiğini aktardı.Mansur, "Dünya, yaşamaya devam edip doktor olup çocuklara yardım etmek istediğini söylemişti ama İsrail'in birkaç gün sonra Nasır Hastanesi'nin çocuk bölümüne yaptığı saldırıda hayatını kaybetti" dedi.Filistinlilerin ülkelerinde huzur içinde yaşamak istediğine değinen Mansur, "İsrail, Filistin halkının sadece geçmişi ve şu anını değil, geleceğini de hedef alıyor. Bu yüzden doktorlarımızı, mühendislerimizi, şairlerimizi, akademisyenlerimizi ve sanatçılarımızı öldürüyor. Bu yüzden şehirlerimizi, üniversitelerimizi ve kültürel enstitülerimizi yok ediyor" ifadelerini kullandı.Mansur, "Halkımız ülkesinde yaşamak, çocuklarını güvenli bir şekilde ülkesinde yetiştirmek istiyor" diyerek, bundan daha basit, daha kutsal bir istek olmadığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/unicef-gazze-seridinde-cocuklar-suya-erisemiyor-1078682899.html

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riyad mansur, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm), israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, çocuk ölümü