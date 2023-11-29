https://sputniknews.com.tr/20231129/israil-filistin-catismasi-cinden-iki-devletli-karari-en-kisa-surede-uygulama-cagrisi-1077906012.html
İsrail-Filistin çatışması: Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
İsrail-Filistin çatışması: Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, en kısa sürede İsrail-Filistin konulu uluslararası konferans yapılması ve BM'nin iki devlet kurulmasını öngören kararını... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T13:44+0300
2023-11-29T13:44+0300
2023-11-29T13:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
çin
çin halk cumhuriyeti
vang yi
birleşmiş milletler (bm)
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Çin Dışişleri Bakanı Vang, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.Taraflar İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alırken Vang, "Çin, iki devletli çözümü yeniden canlandırmak için bir yol haritası ve planın oluşturulacağı daha yetkili, daha kapsamlı ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanması çağrısında bulunuyor" dedi.Çin'in İsrail-Filistin çatışması hakkında net bir tutuma sahip olduğunu belirten Vang, "Birincisi, savaşın yeniden kızışmasına hiçbir halükarda izin verilmemeli. Tam ateşkes sağlanmalı, daha büyük insani felaketten kaçınılmalı ve tüm rehineler serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Vang, tüm insani kargoların Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde girmesine izin verilmesi ve bunun için de daha büyük sınır kapıları kurulması gerektiğini vurguladı.BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere bugün üst düzey toplantı yapacak.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Bakan Vang Yi'nin, ‘İsrail-Filistin sorununun’ ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere New York'a gideceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231121/cin-devlet-baskani-si-israil-gazze-halkini-toplu-olarak-cezalandirmaktan-vazgecmelidir-1077640455.html
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gazze
gazze şeridi
filistin
çin
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, çin, çin halk cumhuriyeti, vang yi, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, çin, çin halk cumhuriyeti, vang yi, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres
İsrail-Filistin çatışması: Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, en kısa sürede İsrail-Filistin konulu uluslararası konferans yapılması ve BM'nin iki devlet kurulmasını öngören kararını uygulamaya ilişkin bir plan hazırlanması yönünde çağrı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Taraflar İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alırken Vang, "Çin, iki devletli çözümü yeniden canlandırmak için bir yol haritası ve planın oluşturulacağı daha yetkili, daha kapsamlı ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanması çağrısında bulunuyor" dedi.
Çin'in İsrail-Filistin çatışması hakkında net bir tutuma sahip olduğunu belirten Vang, "Birincisi, savaşın yeniden kızışmasına hiçbir halükarda izin verilmemeli. Tam ateşkes sağlanmalı, daha büyük insani felaketten kaçınılmalı ve tüm rehineler serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Vang, tüm insani kargoların Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde girmesine
izin verilmesi ve bunun için de daha büyük sınır kapıları kurulması gerektiğini vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere bugün üst düzey toplantı yapacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Bakan Vang Yi'nin, ‘İsrail-Filistin sorununun’ ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere New York'a gideceğini duyurmuştu.