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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/israil-filistin-catismasi-cinden-iki-devletli-karari-en-kisa-surede-uygulama-cagrisi-1077906012.html
İsrail-Filistin çatışması: Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
İsrail-Filistin çatışması: Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, en kısa sürede İsrail-Filistin konulu uluslararası konferans yapılması ve BM'nin iki devlet kurulmasını öngören kararını... 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T13:44+0300
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israil- filistin çatışması
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Çin Dışişleri Bakanı Vang, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.Taraflar İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alırken Vang, "Çin, iki devletli çözümü yeniden canlandırmak için bir yol haritası ve planın oluşturulacağı daha yetkili, daha kapsamlı ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanması çağrısında bulunuyor" dedi.Çin'in İsrail-Filistin çatışması hakkında net bir tutuma sahip olduğunu belirten Vang, "Birincisi, savaşın yeniden kızışmasına hiçbir halükarda izin verilmemeli. Tam ateşkes sağlanmalı, daha büyük insani felaketten kaçınılmalı ve tüm rehineler serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Vang, tüm insani kargoların Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde girmesine izin verilmesi ve bunun için de daha büyük sınır kapıları kurulması gerektiğini vurguladı.BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere bugün üst düzey toplantı yapacak.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Bakan Vang Yi'nin, ‘İsrail-Filistin sorununun’ ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere New York'a gideceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231121/cin-devlet-baskani-si-israil-gazze-halkini-toplu-olarak-cezalandirmaktan-vazgecmelidir-1077640455.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, çin, çin halk cumhuriyeti, vang yi, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, çin, çin halk cumhuriyeti, vang yi, birleşmiş milletler (bm), bm genel sekreteri antonio guterres

İsrail-Filistin çatışması: Çin'den iki devletli kararı en kısa sürede uygulama çağrısı

13:44 29.11.2023
© AP PhotoÇin Dışişleri Bakanı Vang Yi
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AP Photo
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, en kısa sürede İsrail-Filistin konulu uluslararası konferans yapılması ve BM'nin iki devlet kurulmasını öngören kararını uygulamaya ilişkin bir plan hazırlanması yönünde çağrı yaptı.
Çin Dışişleri Bakanı Vang, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüştü.
Taraflar İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaları ele alırken Vang, "Çin, iki devletli çözümü yeniden canlandırmak için bir yol haritası ve planın oluşturulacağı daha yetkili, daha kapsamlı ve daha etkili bir uluslararası barış konferansının bir an önce toplanması çağrısında bulunuyor" dedi.
Çin'in İsrail-Filistin çatışması hakkında net bir tutuma sahip olduğunu belirten Vang, "Birincisi, savaşın yeniden kızışmasına hiçbir halükarda izin verilmemeli. Tam ateşkes sağlanmalı, daha büyük insani felaketten kaçınılmalı ve tüm rehineler serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.
Bununla beraber Vang, tüm insani kargoların Gazze Şeridi'ne engelsiz bir şekilde girmesine izin verilmesi ve bunun için de daha büyük sınır kapıları kurulması gerektiğini vurguladı.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Çin'in dönem başkanlığında Gazze'deki durumu ele almak üzere bugün üst düzey toplantı yapacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Bakan Vang Yi'nin, ‘İsrail-Filistin sorununun’ ele alınacağı toplantıya başkanlık etmek üzere New York'a gideceğini duyurmuştu.
Şi Cinping BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
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