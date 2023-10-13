https://sputniknews.com.tr/20231013/turkiyenin-gazze-icin-gonderdigi-insani-yardim-malzemesi-yuklu-ikinci-ucak-misira-ulasti-1076312118.html
Türkiye’nin Gazze için gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Mısır’a ulaştı
Türkiye’nin Gazze için gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Mısır’a ulaştı
Türkiye’nin abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkı için gönderdiği ikinci yardım uçağı Mısır’a ulaştı. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T16:49+0300
2023-10-13T16:49+0300
2023-10-13T16:49+0300
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türkiye
gazze
mısır
türk kızılayı
yardım
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Mısır medyasında yer alan habere göre, Türkiye’den gelen insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Uluslararası Ariş Havalimanı’na indi.Türkiye'nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.Türkiye’nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki havalimanından Ariş Stadı'na nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231013/cumhurbaskani-erdogan-afrika-dis-politikamizda-ozel-bir-yere-sahip-1076308337.html
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türkiye, gazze, mısır, türk kızılayı, yardım
türkiye, gazze, mısır, türk kızılayı, yardım
Türkiye’nin Gazze için gönderdiği insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Mısır’a ulaştı
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Türkiye’nin abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkı için gönderdiği ikinci yardım uçağı Mısır’a ulaştı.
Mısır medyasında yer alan habere göre, Türkiye’den gelen insani yardım malzemesi yüklü ikinci uçak Uluslararası Ariş Havalimanı’na indi.
Türkiye'nin yardımları, Gazze’nin Mısır’a açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’ndan Filistin tarafına teslim edilecek.
Türkiye’nin gönderdiği ilk yardımlar Sina Yarımadası’nın kuzeyinde yer alan Ariş'teki havalimanından Ariş Stadı'na nakledilmişti. Türkiye'nin yardımları Filistin Kızılayına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.