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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231121/israilli-asiri-sagci-bakan-ben-gvirden-esir-takasi-anlasmasi-icin-felaket-getirebilir-yorumu-1077647143.html
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den esir takası anlaşması için 'felaket getirebilir' yorumu
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den esir takası anlaşması için 'felaket getirebilir' yorumu
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasını eleştirerek, bunun bir “felaket... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T19:55+0300
2023-11-21T19:55+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
itamar ben-gvir
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İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Ben-Gvir, muhtemel esir takası anlaşmasını yorumladı.Ben-Gvir, beklenen anlaşmaya ilişkin, "Bundan rahatsızım çünkü bize felaket getirebilecek bir anlaşmadan bahsediyorlar" ifadesini kullandı.Hükümet içinde esir takası konusunda fikir ayrılıkları bulunduğunu belirten İsrailli Bakan, "Rahatsızım çünkü bir kez daha bölündük, bir kez daha bize gerçekler söylenmedi ve bir kez daha kenara itiliyoruz" dedi.Hamas ile 2011’de yapılan esir takası anlaşmasını hatırlatan Ben-Gvir, "Gilad Şalit karşılığında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar’ı serbest bıraktık ve bu sorunu kendi başımıza biz açtık. Söylentiler, İsrail’in, Şalit anlaşmasında olduğu gibi bir kez daha çok büyük bir hata yapacağı yönünde" diye konuştu.İsrailli Bakan, muhtemel esir takası anlaşmasını, "Başta 80 kişiyi kapsayan bir anlaşmadan bahsettiler, önce bu rakamı 70’e düşürdüler, şimdi de 50 kişiye. Gıda ve yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söylediler, şimdi de bunu da kabul ediyorlar" sözleriyle eleştirdi.İsrail medyasına yansıyan raporlara göre, muhtemel esir takası anlaşması İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın da elinde tuttuğu 50 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasını içeriyor.Gazze’de çatışmalara 3 ila 5 gün "insani ara" verilmesini kapsayan, genişletilme ihtimali de bulunan anlaşmaya göre Gazze’ye insani yardım ve yakıt ulaştırılacak.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin, “Anlaşmaya varma hususunda bugüne kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız" açıklamasını yapmıştı.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı. İsrail'in Hamas ile yaptığı 2011'deki esir takası anlaşmasıHamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231115/israilli-bakan-hapishanelere-dair-verdigi-talimatlari-paylasti-surekli-milli-mars-dinletiliyor-1077432739.html
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İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den esir takası anlaşması için 'felaket getirebilir' yorumu

19:55 21.11.2023
© İHA / JERİES BASSİER-İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© İHA / JERİES BASSİER-
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile yapılması öngörülen esir takası anlaşmasını eleştirerek, bunun bir “felaket getirebileceğini” söyledi.
İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Ben-Gvir, muhtemel esir takası anlaşmasını yorumladı.
Ben-Gvir, beklenen anlaşmaya ilişkin, "Bundan rahatsızım çünkü bize felaket getirebilecek bir anlaşmadan bahsediyorlar" ifadesini kullandı.
Hükümet içinde esir takası konusunda fikir ayrılıkları bulunduğunu belirten İsrailli Bakan, "Rahatsızım çünkü bir kez daha bölündük, bir kez daha bize gerçekler söylenmedi ve bir kez daha kenara itiliyoruz" dedi.
Hamas ile 2011’de yapılan esir takası anlaşmasını hatırlatan Ben-Gvir, "Gilad Şalit karşılığında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar’ı serbest bıraktık ve bu sorunu kendi başımıza biz açtık. Söylentiler, İsrail’in, Şalit anlaşmasında olduğu gibi bir kez daha çok büyük bir hata yapacağı yönünde" diye konuştu.
İsrailli Bakan, muhtemel esir takası anlaşmasını, "Başta 80 kişiyi kapsayan bir anlaşmadan bahsettiler, önce bu rakamı 70’e düşürdüler, şimdi de 50 kişiye. Gıda ve yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söylediler, şimdi de bunu da kabul ediyorlar" sözleriyle eleştirdi.
İsrail medyasına yansıyan raporlara göre, muhtemel esir takası anlaşması İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın da elinde tuttuğu 50 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasını içeriyor.
Gazze’de çatışmalara 3 ila 5 gün "insani ara" verilmesini kapsayan, genişletilme ihtimali de bulunan anlaşmaya göre Gazze’ye insani yardım ve yakıt ulaştırılacak.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin, “Anlaşmaya varma hususunda bugüne kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız" açıklamasını yapmıştı.
Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in Hamas ile yaptığı 2011'deki esir takası anlaşması

Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.
Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu.
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
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